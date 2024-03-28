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中國大陸百日咳發病率上升 前2月逾3萬例年增22倍

中央社／ 台北28日電
中國呼吸道傳染病一波接一波，最近不少人咳不停，官方統計今年前2月全國百日咳病例逾3萬例，是去年近22倍，百日咳出現了捲土重來趨勢，官方考慮提前疫苗的接種時間。情境示意圖。圖／Ingimage
中國呼吸道傳染病一波接一波，最近不少人咳不停，官方統計今年前2月全國百日咳病例逾3萬例，是去年近22倍，百日咳出現了捲土重來趨勢，官方考慮提前疫苗的接種時間。情境示意圖。圖／Ingimage

中國呼吸道傳染病一波接一波，最近不少人咳不停，官方統計今年前2月全國百日咳病例逾3萬例，是去年近22倍，百日咳出現了捲土重來趨勢，官方考慮提前疫苗的接種時間。

據陸媒澎湃新聞、健聞諮詢報導，去年以來，各類呼吸道傳染病一波接一波，人們飽受感冒咳嗽的困擾，今年開春至今，隨著流感和黴漿菌的偃旗息鼓，另一種呼吸道疾病——百日咳被人們重新提起，不少人總是咳咳咳，且咳嗽的聲音與以往不同。

小兒科醫生注意到，臨床上出現的百日咳患兒越來越多了，發病率呈上升趨勢。

上海一名兒科醫生高崢指出，前段時間，有時會遇到具有百日咳臨床特徵的患兒，而在進行病原測序等檢查驗證後，確認是百日咳還是嚇一跳，因為這個孩子很可能已經成了一個傳染源。

另一名某一線城市兒童醫院感染科主任姚庭也感受到，去年以來百日咳患兒數量明顯增多，周邊地級市也是如此。就診的患者中，年齡偏大的患兒症狀有時並不典型；小嬰兒的咳嗽則更嚴重，尤其夜咳。

據中國國家疾控局的「全國法定傳染病疫情概況」，今年1月1日至2月29日，全中國報告百日咳3萬2380例，是去年同期1421例的近22倍；此外，前2月還出現了13例死亡。

這種不尋常的跡象引起了疾控部門的警覺，中國疾控中心主任沈洪兵在最近的一次大會上表示，當前的百日咳防控應當引起重視。

在疫苗維持高接種率的前提下，依舊出現百日咳捲土重來的趨勢。學界認為，這種現象被稱為「百日咳再現」。

鑑於「百日咳再現」的風險，中國疾控部門目前考慮調整免疫規劃方案，提前疫苗的接種時間，但究竟如何安排還有待研究。

傳染病 咳嗽 疫苗

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