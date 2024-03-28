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影／商場地板突坍塌！大洞「吞噬」女顧客 樓下工人慘遭砸傷

香港01／ 撰文：朱加樟
江蘇句容市一處商場無預警大範圍塌陷，導致一位女顧客墜入洞中，正在一樓施工的一名工人也遭砸傷。圖／擷自《紫牛新聞》
江蘇句容市一處商場無預警大範圍塌陷，導致一位女顧客墜入洞中，正在一樓施工的一名工人也遭砸傷。圖／擷自《紫牛新聞

江蘇鎮江句容市一處商場在23日（上周六）下午發生嚇人意外，一處位於建築物二樓商場的地板無預警大範圍塌陷，導致一位女顧客墜入洞中，正在一樓施工的一名工人也遭砸傷，事發時的監視器片段也在網上曝光。

陸媒《紫牛新聞》報道，坍塌事件發於句容市華陽西路萬事達工貿大廈二樓的句容便民購物中心內，當時一樓正在施工。

從影片上看到，當時購物中心內正在正常營業，現場顧客不多。一名顧客逛至服裝處，突然間服裝攤位處樓板坍塌。隨著一陣煙霧冒起，二樓出現了一個大窟窿，目測約有數平方米大小，十分嚇人。而在附近的一名疑似顧客發現後，趕緊轉身跑開。

意外發生後，消防救援人員趕赴現場，發現現場為兩層商舖建築。當時，二樓樓板坍塌掉落，砸傷正在一樓施工的工人腿部，被困工人的腿部卡在墜落樓板與施工機器之間。

消防員調來一台吊機將被困人員救出。兩名傷者的傷情均不嚴重，墜落的顧客稍微重一些，有骨折的情況，但兩人均無大礙。

江蘇句容市一處商場無預警大範圍塌陷，導致一位女顧客墜入洞中，正在一樓施工的一名工人也遭砸傷。圖／擷自《紫牛新聞》
江蘇句容市一處商場無預警大範圍塌陷，導致一位女顧客墜入洞中，正在一樓施工的一名工人也遭砸傷。圖／擷自《紫牛新聞

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文章授權轉載自《香港01》

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