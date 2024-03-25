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陸公安打擊「靈修」類非法培訓 收繳違法所得逾9億元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
福建警方逮捕心揚升生命文化諮詢（深圳）有限公司負責人鄧海鵬。（圖／取自中國警察網）
福建警方逮捕心揚升生命文化諮詢（深圳）有限公司負責人鄧海鵬。（圖／取自中國警察網）

大陸公安機關近年來依法打擊查處借「靈修」等旗號從事非法培訓活動的公司機構，2018年以來，已收繳違法所得逾人民幣2億元。

據中國警察網3月24日消息，2018年以來，中國公安共偵破77起重點案件，依法刑事處理269人，收繳違法所得人民幣2.17億餘元（約合新台幣9.5億元）。

消息稱，大陸各地公安機關緊盯涉嫌違法犯罪的「靈修」類非法培訓活動，組織專門力量，深入開展工作，依法查處了一批打著「心靈療愈」「激發潛能」「外星文明」「能量改命」等旗號從事非法培訓活動的「靈修」類組織。

2019年以來，廣東、陝西、江蘇、福建、雲南、山東等地公安機關相繼依法查處了「佛山恩多恩心理諮詢有限公司」「西安拉比天堂企業管理諮詢有限公司」「蘇州聖德天下文化傳播有限公司」「心揚升生命文化諮詢有限公司」「國際黃金時代團隊」「普賢洲心理諮詢」等「靈修」類非法培訓機構。

涉案嫌犯分別因非法經營罪、利用迷信破壞法律實施罪、詐騙罪、強姦罪等罪名，被判處有期徒刑5到17年。

具體犯罪方式，公安部相關部門負責官員表示，「靈修」類非法培訓活動盜用心理學、成功學和現代科技概念，編造設計課程，宣揚通過所謂靈性修煉，與神交流、塑造靈魂、提升靈性、蛻變生命、開發潛能、增財治病等歪理邪說。通過封閉培訓，採用切斷外界聯繫、催眠洗腦、心理暗示、自我否定、教義填灌等方式實施精神控制。

同時，這些非法培訓以加盟、分銷、進階乃至傳銷等手法發展人員，聚斂鉅額錢財。有的非法培訓活動還對學員實施非法拘禁、強姦、猥褻等人身侵害，以身心解放為名搞集體淫亂活動，對群眾身心健康、家庭財產安全和社會和諧穩定構成重大威脅和潛在危害，人民群眾反映強烈。個別學員因被精神控制，甚至拒醫拒藥、自殘自殺。

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