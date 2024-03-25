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這個冬天「白忙活」！哈爾濱冰雪旅遊 旺丁卻不旺財

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
哈爾濱在過去這個冬天成為大陸熱門旅遊城市，但似乎是「旺丁不旺財」。（新華社）
哈爾濱在過去這個冬天成為大陸熱門旅遊城市，但似乎是「旺丁不旺財」。（新華社）

剛剛過去的冰雪季，中國「冰城」哈爾濱一夜間成為大陸旅遊的現象級「頂流」，不僅翻紅了城市形象，被許多網友暱稱為「爾濱」，也被盛讚是東北經濟轉型和振興的縮影。但據澎湃新聞報導，雖然去年哈爾濱旅遊接待遊客量高達1.35億人次，相較2019年大增41.4%，旅遊總收入卻只比2019年漲7.4%，為人民幣1,692.45億元，似乎是「旺丁不旺財」。

此外，去年哈爾濱政府債務率達到驚人的893%，更與旅遊業的響亮名片形成強烈反差。也因負債率遠超300%的紅線，哈爾濱地鐵二期的建設計劃上月再被大陸國家發改委退回。哈爾濱地鐵建設規劃因政府債務率高漲，七年來始終無法獲得審批。

過去這個冬天，哈爾濱靠著冰雪旅遊突然爆紅。疫後曾憑藉靈魂燒烤三件套「小餅烤爐加蘸料」爆紅的山東淄博，去年下半年也快速退燒，據稱之後已現關店潮。

不過，大陸也有一些網紅城市能實現「長紅」。曾經的重工業城市廣西柳州靠著「螺螄粉」，就不斷吸引遊客前來品嚐美食。與此同時，去年柳州螺螄粉遠銷全球20多個國家和地區，全產業鏈銷售收入高達人民幣669.9億元。另，江西古城景德鎮積極打造陶瓷文旅IP，也能持續吸引遊客造訪。

哈爾濱目前四大主導產業為裝備、食品、石化、醫藥，均為傳統產業，佔當地工業總產值比重75%以上。儘管一度成為熱門旅遊城市，哈爾濱近年仍面臨人口不斷流失等挑戰。

人民幣 哈爾濱 螺螄粉

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