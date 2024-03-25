陸企研發膠輪地鐵 首度海外載客運營

根據位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（簡稱中車株機）消息，由其承建的墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目新造車輛日前正式載客。這是中國大陸企業自主研發的膠輪地鐵列車首次在海外投入運營。

中新社報導，上述列車採9節編組，全車無障礙貫通，最高運營時速80公里，載客量達2252人，採用「大膠輪走行、小膠輪導向」的轉向架，配備鋼輪雙保險，具有8%的爬坡能力和45米的曲線半徑通過能力，能很好滿足當地地形條件。

中車株機研發人員彭自權介紹，列車配備全新車載信號系統，可實現自動加減速、自動調度、自動停車，每站候車時間縮短至2分鐘，大幅提升運營效率，遠景將實現GoA3級全自動駕駛。

墨西哥城地鐵1號線1969年開始運營，全長18.83公里，設有20個車站，每日客流量可達100多萬人次。墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目是中國中車首個海外「系統+」項目，涉及投融資、車輛新造及既有車輛通信信號系統、線路及機電系統全面現代化升級改造、全系統維保等，服務期長達19年。

中車株機相關負責人說，此次新造列車載客，標誌該項目繼2023年10月第一路段開通後，又邁出關鍵一步，為全線開通打下堅實基礎。後續，29列新車將逐步投入運營，並擴展行車區間。