陸企研發膠輪地鐵 首度海外載客運營

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（簡稱中車株機）消息，由其承建的墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目新造車輛日前正式載客。這是中國大陸企業自主研發的膠輪地鐵列車首次在海外投入運營。

中新社報導，上述列車採9節編組，全車無障礙貫通，最高運營時速80公里，載客量達2252人，採用「大膠輪走行、小膠輪導向」的轉向架，配備鋼輪雙保險，具有8%的爬坡能力和45米的曲線半徑通過能力，能很好滿足當地地形條件。

中車株機研發人員彭自權介紹，列車配備全新車載信號系統，可實現自動加減速、自動調度、自動停車，每站候車時間縮短至2分鐘，大幅提升運營效率，遠景將實現GoA3級全自動駕駛。

墨西哥城地鐵1號線1969年開始運營，全長18.83公里，設有20個車站，每日客流量可達100多萬人次。墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目是中國中車首個海外「系統+」項目，涉及投融資、車輛新造及既有車輛通信信號系統、線路及機電系統全面現代化升級改造、全系統維保等，服務期長達19年。

中車株機相關負責人說，此次新造列車載客，標誌該項目繼2023年10月第一路段開通後，又邁出關鍵一步，為全線開通打下堅實基礎。後續，29列新車將逐步投入運營，並擴展行車區間。

墨西哥 標誌

延伸閱讀

搭港鐵吃東西被提醒！女子1句話惹怒乘客 一旁陸女自覺「中槍」

太狠心！吵架被男友推下月台 美29歲女遭地鐵輾過「雙腿截肢」

墜落與封閉：日本鐵道月台門，「最後屏障」能承接所有落軌肉身嗎？

月台怎麼長出門的：日本全境安裝鐵道「月台門」的艱困挑戰

相關新聞

陸結合市集、文化體驗 賞花催熱春遊經濟

千名跑步愛好者23日在貴州省貴陽市南明區永樂鄉開啟桃花跑活動。春暖花開的永樂鄉萬畝桃花園裡，有漫步的銀髮老人，有邊跑步邊...

兩岸微流行／陸首列氫能列車 長春試運行

近年氫能源在大陸各領域應用逐漸增加，最新的技術突破是軌道交通，大陸首列「氫能源市域列車」在吉林長春進行運行試驗，列車成功...

誠品畫廊 進駐北京798藝術區

具有濃厚工業風的紅磚牆，簡約而低調的畫廊大門，「誠品畫廊北京」日前在北京798藝術區正式揭幕。開幕展「鑠：誠品畫廊35周...

陸企研發膠輪地鐵 首度海外載客運營

根據位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（簡稱中車株機）消息，由其承建的墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目新造車輛日...

「地攤」成城管整治對象 學者：應導向就業優先 給地攤商販生存空間

已故前中國國務院總理李克強曾倡導「地攤經濟」，但地攤經常成為城管整治對象，衝突不斷。中國學者王小魯近日主張，官方須對未來...

傳女副教授偷吃大四學生！她為真愛離婚還「保送」小情人 被目睹大街擁吻、開房

近日國防名校「南京航空航天大學」驚傳一名45歲的女副教授與一名22歲的大四學生有不正當關係，不僅親手斬斷婚姻，該名學生更被保送研究生…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。