快訊

前後任市長互槓！台智光案挨批甩鍋鬼扯 蔣萬安15字反酸柯文哲

剴剴案未歇！衛福部、教育部查核兒盟 列出養、督導等7大缺失

小林製藥生產紅麴出事...日媒爆該產品8成外售：52間公司「包含台灣業者」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海被大霧籠罩 長江口近30艘國際航船出入境受阻

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸壟罩上海，影響碼頭作業，國際航船的出入境也受影響。中新社
大陸壟罩上海，影響碼頭作業，國際航船的出入境也受影響。中新社

天氣因素正影響上海口岸國際航船的出入。據中新社報導，因23日深夜，上海迎來一場雷陣雨；受濕暖氣流影響，24日凌晨起，長江沿江沿岸地區逐漸被大霧籠罩，水域能見度不足百公尺，導致長江口有近30艘次國際航船變更出入港計畫。

據報導，自今（24）日起，上海長江口南槽、北槽進出航道就實施臨時交通管制，使得長江口國際航船的正常進出港秩序受到影響。

據上海吳淞邊檢站統計，截至24日上午11時，長江口有近30艘次國際航船變更出入港計畫。

其中，包括葡屬馬德拉群島籍「比克霍姆」輪受大霧影響取消了原計畫15時靠泊軍工路碼頭的計畫；中國籍「蘇州號」輪15時靠泊軍工路碼頭的計畫也因天氣原因取消。

另原計畫於14時靠泊寶鋼原料碼頭的希臘籍「馬蘭貴族」輪，只能等待天氣好轉後再新定靠泊計劃；原計劃8時由龍吳碼頭開往長江口錨地的新加坡籍「含毅 」輪，也因大霧影響裝卸貨進度，不得不延後開航計畫。

公開資訊顯示，軍工路碼頭位於黃浦江下游西岸，距吳淞口6公里，是上海港貨櫃、外貿件雜貨、非金屬礦石及危險物品裝卸碼頭。

陸媒報導稱，因臨時封航，大量在大霧前駛離或待靠碼頭的船舶，就近停泊錨地水域，導致相關水域錨地堆積大量臨時拋錨船舶，甚至有域拋錨船舶已飽和，使得一些國際航行船舶，必須在錨地附近區域尋找安全位置拋錨，暫時等待。

據中新社報導，針對大霧天氣導致船舶滯留、取消靠港計畫等情況，上海吳淞邊檢站安排警力，以應對大霧過後的船舶出入高峰，確保船舶和出入境人員的通關手續能夠高效、順暢地辦理，盡可能減少船舶因惡劣天氣滯港帶來的經濟損失。

上海 交通管制 碼頭

延伸閱讀

菲船員又遭陸海警水砲擊傷！菲證實補給船遭強攻 釀人員受傷船隻毀損

陸農業農村部宣布堅決取締「三無」船舶 強調零容忍

人潮爆多！蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

【大陸經濟保五之戰系列1】小確幸！台灣人習慣了 上海人很難熬

相關新聞

只想「淡淡活著」？大陸年輕人一「淡」應萬變 與高壓環境息息相關

「累了，只想淡淡地活著」，中國年輕人最近流行一種「淡學」文化，不少人自我「確診」是「淡人」，面對工作、生活和人際關係有一...

上海大霧 長江口近30艘國際航船出入境受阻

天氣因素正影響上海口岸國際航船的出入。據中新社報導，因23日深夜，上海迎來一場雷陣雨；受濕暖氣流影響，24日凌晨起，長江...

1根小東西害他開刀6次…億萬富豪暴瘦65公斤 赴上海求醫獲救

在加勒比海地區做菸草生意的楊先生，一年純利潤可達人民幣2億元（約新台幣8.8億元）。楊先生說，其工作所在的國家巴貝多盛...

大材小用？哈佛女碩在杭州考公 有人認同：拋棄名校枷鎖

近日，一張杭州市餘杭區公務員錄用名單的公示截圖在網上炸開了鍋。進入名單的99名學生中，不僅有復旦、浙大等985名校畢業生...

不只有阮經天！5大看點揭密《周處除三害》為何在陸爆紅？

電影《周處除三害》由香港導演黃精甫執導，阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁與謝瓊煖主演。本片在Netflix上映後不僅蟬聯數週收視冠軍，中國票房更是賣翻天，引爆現象級狂潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。