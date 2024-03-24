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上海被大霧籠罩 長江口近30艘國際航船出入境受阻
天氣因素正影響上海口岸國際航船的出入。據中新社報導，因23日深夜，上海迎來一場雷陣雨；受濕暖氣流影響，24日凌晨起，長江沿江沿岸地區逐漸被大霧籠罩，水域能見度不足百公尺，導致長江口有近30艘次國際航船變更出入港計畫。
據報導，自今（24）日起，上海長江口南槽、北槽進出航道就實施臨時交通管制，使得長江口國際航船的正常進出港秩序受到影響。
據上海吳淞邊檢站統計，截至24日上午11時，長江口有近30艘次國際航船變更出入港計畫。
其中，包括葡屬馬德拉群島籍「比克霍姆」輪受大霧影響取消了原計畫15時靠泊軍工路碼頭的計畫；中國籍「蘇州號」輪15時靠泊軍工路碼頭的計畫也因天氣原因取消。
另原計畫於14時靠泊寶鋼原料碼頭的希臘籍「馬蘭貴族」輪，只能等待天氣好轉後再新定靠泊計劃；原計劃8時由龍吳碼頭開往長江口錨地的新加坡籍「含毅 」輪，也因大霧影響裝卸貨進度，不得不延後開航計畫。
公開資訊顯示，軍工路碼頭位於黃浦江下游西岸，距吳淞口6公里，是上海港貨櫃、外貿件雜貨、非金屬礦石及危險物品裝卸碼頭。
陸媒報導稱，因臨時封航，大量在大霧前駛離或待靠碼頭的船舶，就近停泊錨地水域，導致相關水域錨地堆積大量臨時拋錨船舶，甚至有域拋錨船舶已飽和，使得一些國際航行船舶，必須在錨地附近區域尋找安全位置拋錨，暫時等待。
據中新社報導，針對大霧天氣導致船舶滯留、取消靠港計畫等情況，上海吳淞邊檢站安排警力，以應對大霧過後的船舶出入高峰，確保船舶和出入境人員的通關手續能夠高效、順暢地辦理，盡可能減少船舶因惡劣天氣滯港帶來的經濟損失。
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