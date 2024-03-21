鬼斧神工！大陸西藏昌都發現「大型雙層藍冰洞」 內部宛如水晶宮殿

近日，西藏昌都新發現一處絕美的大型雙層冰洞。

冰洞位於昌都市邊壩縣邊壩鎮普玉二村境內，被命名為然普冰洞，是一處大型雙層冰洞。冰洞內部成螺旋上升型結構，據初步勘測，貫穿的冰洞長約300米，底層冰洞洞口約30米高，9米寬，上層冰洞為雙向洞口約12米高、8米寬。

然普冰洞與貢嘎冰洞直線距離約15公里，是目前邊壩縣發現的第三個大型藍冰洞。

西藏昌都新發現一處絕美的大型雙層冰洞。圖／擷自大陸人民日報

據瞭解，冰洞的形成，與喀斯特地區溶洞的發育過程相同，都需要有水流的參與。冰川表面的河流也會鑽入冰下，成為冰下暗河，當這些河道改變流路形成新的河道時，舊有的通道就會成為空洞，就形成了冰洞。

冰洞和喀斯特溶洞一樣，是河流的作品，只不過形成冰洞的河流在冰川之中。但在形成時間上，冰洞更像喀斯特溶洞的「倍速版」。一座喀斯特溶洞需要水流溶蝕石灰岩萬年以上才能形成，而一座冰洞的形成或只需要幾年時間甚至更短。

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文章授權轉載自《香港01》