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大媽大叔巴士上大聲播片擾全車…女播大悲咒反擊 網讚：果然降魔伏妖

香港01／ 撰文：布萊恩
樓主回覆網民留言時上載相片更新事件後續，見到前面1男1女已收起手機。（Facebook群組「西環變幻時」）
樓主回覆網民留言時上載相片更新事件後續，見到前面1男1女已收起手機。（Facebook群組「西環變幻時」）

乘搭巴士不要做「自私精」！有港女於網上西環群組發文表示，乘搭巴士時，前面座位1對夫妻竟打開手機喇叭大聲播放影片，音量大得騷擾其他乘客，令她相當不滿。樓主於是把手機伸前在2人中間位置播放「大悲咒」，結果成功令2人將手機「收聲」，事後形容「播大悲咒真有效」。

帖文引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「大悲咒果然降魔伏妖！」、「這招有趣」、「最討厭自私的人！」。樓主之後上載照片更新事件後續，笑言「現在聽完佛經，（2人）睡著了」。

該港女周日（3月17日）於Facebook群組「西環變幻時」上載相片，指她乘搭巴士時，前面座位「兩公婆」1人手持1部電話，均打開手機喇叭大聲地看抖音影片，騷擾其他乘客。

從相片見到，當時樓主坐在巴士上層左方座位，前面坐有1男1女，正專注看手機。樓主對2人大聲播片行為感到不滿，忽發奇想把自己電話伸到2人中間扶手位位置，播放「大悲咒」，成功令2人收聲，直指「真有效！即刻收聲」，又寄語「就算最後徒勞無功，也不選擇無動於衷」。

帖文引來網民熱議，大讚樓主「好球」，「這招有趣」、「支持樓主，樓主厲害！」、「大悲咒果然降魔伏妖！」、「等小弟下次試下先」。也有不少網民感嘆，「有時坐巴士只想自己靜靜地休息一下，真的好討厭」、「最討厭這麼自私的人」、「大聲到人都上火，自私的人到處都有」。

樓主回覆網民留言時，上載相片更新事件後續，見到前面1男1女已收起手機，樓主則笑言「現在聽完佛經，（2人）睡著了」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

巴士 影片 車廂

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