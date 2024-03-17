5歲男童墜樓亡！阿嬤們竟忘我打麻將 數小時後鄰居驚見遺體
中國大陸四川省自貢市一名5歲男童日前墮樓身亡，而事發時，照顧他的奶奶和外婆正在打麻將，直至幾個小時後才得知慘劇的發生。
綜合陸媒報導，事發於上周六（9日），大陸四川省自貢市天海苑小區一名5歲男童，不慎從自家陽台墜地。據目擊者描述，男童墜地後面朝上躺在地，口鼻流血，頭部下方大片血跡。
附近居民發現後即時撥打急救電話，不過救護車到達時，男童已經死亡。然而，男童墜地後，其家長始終未有出現。
據了解，男童的父母均在外地打工，平時由奶奶和外婆照顧，但事發時二人都在外打麻將，男童在無人照顧的情況下才不慎墜樓。對此，有網友表示，打麻將在四川當地非常流行，但他同時指出，無論家長在做什麽，都不應該忽視對孩子的看護。
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文章授權轉載自《香港01》
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