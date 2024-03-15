快訊

MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

泉州台胞服務站 包辦海事、海關

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸首個「海事+海關」台胞台企服務站在福建泉州揭牌。泉州海事局
大陸首個「海事+海關」台胞台企服務站在福建泉州揭牌。泉州海事局

全大陸首個「海事+海關」台胞台企服務站，13日在福建泉州揭牌，該服務站位於泉州南安石井碼頭的泉州台協南安聯誼會，將就政務服務預約受理、涉台企業糾紛調解、「小三通」客貨運諮詢等事項提供服務。泉州海事局副局長王烽說，大陸海事、海關等部門攜手入駐台胞台企服務站，將進一步對接台胞台企實際需要，不斷拓展服務項目。

中新社報導，這是大陸首個「海事+海關」台胞台企服務站。目前泉州台協南安聯誼會有會員單位75家，在口岸政務辦理、惠台政策諮詢等方面有大量服務需求。

王烽表示，隨大陸海事、海關等部門攜手入駐台胞台企服務站，將進一步對接台胞台企實際需要，不斷拓展服務項目，為廣大台胞來泉州投資就業、經商貿易、 居留生活提供更全面的保障和更貼心的服務。

泉州台協南安聯誼會會長洪錫煎舉例，近期泉金（泉州、金門）客運碼頭這一帶早上經常突發大霧，影響客船開航，很多台胞就會打電話，了解最新的開航計劃，以免跑空。他認為，更多單位進駐台胞台企服務站，將為台胞們提供更多有用的資訊和辦事解難的管道。

王烽說，台胞台企服務站所在位置正對泉金客運碼頭，是台胞經由兩岸「小三通」航線抵泉落腳的第一站，將面向更多台資企業提供海事服務。

海關 碼頭 聯誼

延伸閱讀

大衣夾層藏2.6公斤黃金！男北京機場入境露「2破綻」遭查獲

福建融合示範區好處？陸人大代表：助台經濟邊緣化找出路

陸首個「海事+海關」台胞台企服務站 福建泉州揭牌

江西對台農業招商 想借鏡福建

相關新聞

泉州台胞服務站 包辦海事、海關

全大陸首個「海事+海關」台胞台企服務站，13日在福建泉州揭牌，該服務站位於泉州南安石井碼頭的泉州台協南安聯誼會，將就政務...

中寮鐵路 載客量破3千萬

中國國家鐵路集團有限公司表示，截至3月12日，中寮鐵路累計發送旅客3020萬人次，發送貨物3424萬噸，其中跨境貨物超7...

陸建智慧海關 5年打造體系

中國海關總署今年將重點建設「智慧海關」九大標誌性工程，包括大數據池、一站式服務平台等，以推動海關監管服務愈來愈智能和自動...

河北燕郊爆炸案增至7死27傷 初判「燃氣管道洩漏」釀災

鄰近北京的河北燕郊鎮一棟建築物13日上午近八時交通尖峰時刻發生爆炸，造成7人死亡、27人受傷。央視報導，事故調查專家組1...

河北燕郊爆炸不單純？當地官方揭原因 陸網質疑「掩蓋真相」疑地鐵施工釀災

中國河北省三河市燕郊鎮一棟4層樓房昨天發生大爆炸夷為平地，造成多人死傷，現場被連夜清理，起因引發質疑聲浪。當地官方今天表...

大衣夾層藏2.6公斤黃金！男北京機場入境露「2破綻」遭查獲

黃金價格近日在大陸創下歷史新高，中國海關總署近日接連發文，揭發有旅客意圖從外地走私黃金至大陸時被查獲，手法更是層出不窮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。