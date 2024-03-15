泉州台胞服務站 包辦海事、海關

全大陸首個「海事+海關」台胞台企服務站，13日在福建泉州揭牌，該服務站位於泉州南安石井碼頭的泉州台協南安聯誼會，將就政務服務預約受理、涉台企業糾紛調解、「小三通」客貨運諮詢等事項提供服務。泉州海事局副局長王烽說，大陸海事、海關等部門攜手入駐台胞台企服務站，將進一步對接台胞台企實際需要，不斷拓展服務項目。

中新社報導，這是大陸首個「海事+海關」台胞台企服務站。目前泉州台協南安聯誼會有會員單位75家，在口岸政務辦理、惠台政策諮詢等方面有大量服務需求。

王烽表示，隨大陸海事、海關等部門攜手入駐台胞台企服務站，將進一步對接台胞台企實際需要，不斷拓展服務項目，為廣大台胞來泉州投資就業、經商貿易、 居留生活提供更全面的保障和更貼心的服務。

泉州台協南安聯誼會會長洪錫煎舉例，近期泉金（泉州、金門）客運碼頭這一帶早上經常突發大霧，影響客船開航，很多台胞就會打電話，了解最新的開航計劃，以免跑空。他認為，更多單位進駐台胞台企服務站，將為台胞們提供更多有用的資訊和辦事解難的管道。

王烽說，台胞台企服務站所在位置正對泉金客運碼頭，是台胞經由兩岸「小三通」航線抵泉落腳的第一站，將面向更多台資企業提供海事服務。