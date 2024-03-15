陸建智慧海關 5年打造體系

中國海關總署今年將重點建設「智慧海關」九大標誌性工程，包括大數據池、一站式服務平台等，以推動海關監管服務愈來愈智能和自動。

中新社報導，中國海關總署綜合業務司副司長林少濱14日舉行記者會說，之所以需要打造「智慧海關」，源於當前海關負責進出口貨物監管、進出境旅客通關、打擊走私，以及外貿數據統計和發布等，職責範圍廣、監管鏈條長、監管對象多元，維護國門安全面臨很大壓力和挑戰。

同時，企業對監管效率、專業執法的要求，也愈來愈高。

林少濱稱，2024年「智慧海關」建設進入全面實施階段，將重點建設智慧海關業務流程體系、大數據池、參數庫、知識庫、模型庫、生態系統、裝備設施體系、一站式服務平台、業務運行監控體系。

林少濱稱，力爭一年取得重點突破，三年形成基本框架，五年形成完整體系，遠期成為世界一流。

另據介紹，海關總署今後將拓展國際貿易「單一窗口」跨境互聯互通功能，推進中國與共建一帶一路國家「單一窗口」合作。

此外，還將進一步支持構建與新生產、物流方式相適應的高效國際物流大通道，助力中歐班列和西部陸海新通道、中老鐵路等國際物流大通道聯動發展。