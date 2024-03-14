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大衣夾層藏2.6公斤黃金！男北京機場入境露「2破綻」遭查獲

香港01／ 撰文／朱加樟
中國海關總署14日（周三）稱，近日北京海關所屬首都機場海關關員查獲一名入境旅客在外衣口袋夾層偷藏重逾2.6公斤的黃金首飾。（中國海關總署微信公眾號）
中國海關總署14日（周三）稱，近日北京海關所屬首都機場海關關員查獲一名入境旅客在外衣口袋夾層偷藏重逾2.6公斤的黃金首飾。（中國海關總署微信公眾號）

黃金價格近日在大陸創下歷史新高，中國海關總署近日接連發文，揭發有旅客意圖從外地走私黃金至大陸時被查獲，手法更是層出不窮。

中國海關總署14日（週三）稱，近日北京海關所屬首都機場海關關員查獲一名入境旅客在外衣口袋夾層偷藏重逾2.6公斤的黃金首飾。

中國海關總署稱，近日，北京海關所屬首都機場海關關員在無申報通道發現一名旅客神情緊張、身形異常，隨即對其進行查驗。

經查，關員在該旅客外衣口袋夾層查獲黃色膠帶包裹固定的黃金首飾5包，共計699件，重2.654公斤，價值約人民幣120萬元。

中國海關總署海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》

北京 機場 海關 走私 黃金

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