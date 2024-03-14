中超浙江隊圈粉 票更難買了

當那首杭州人耳熟能詳的《夢想天堂》在現場響起，看台上球迷紛紛打開手機閃光燈，現場如繁星點點，讓人彷彿置身於去年秋分時節的那場盛會。

新華社報導，剛過去的這個周末，儘管在主場和衞冕冠軍上海海港隊互交白卷，但是對征戰中超十餘載的浙江隊來說，卻是值得銘記的一天：32087人，球隊中超時期主場觀眾人數紀錄就這樣誕生了。

「浙江隊的球票要搶，夢裡曾出現過」，有網友這樣調侃；那是因為隨著新賽季中超聯賽大幕開啟，不少浙江隊球迷發現：票不好買了！3月3日晚，浙江隊迎來新賽季揭幕戰，現場湧入25337名球迷，這對於重回黃龍體育中心的浙江隊來說，無疑開了個好頭。

根據賽程安排，收穫「開門紅」的浙江隊將在第二輪繼續坐鎮主場，迎戰上海海港隊。3月5日下午2點，比賽門票正式開售。出乎意料的是，當天晚上9點剛過，售票系統顯示比賽可售門票已售罄。浙江職業足球俱樂部副總經理薛軍都覺得有些不可思議。最終在3月9日晚，32087名球迷和浙江隊一起，共同創造了這個屬於浙江足球的紀錄之夜。

在大陸足球版圖上，浙江一度被戲稱為「足球沙漠」。作為經濟發達省分，浙江隊球市一直頗為慘澹，上座率常年在中超各支球隊中排名墊底。黃龍體育中心作為浙江隊中超主場，上一次有超過3萬人入場還要追溯到2013年。

因承辦杭州亞運會比賽，黃龍體育中心於2019年年末開啟全面改造工程，浙江隊主場遷至湖州。改造後的黃龍體育中心煥然一新，在杭州亞運會期間圈粉無數。數據顯示，亞運會期間，黃龍體育中心平均每場足球比賽的觀戰人數超3.7萬人。

在浙江師範大學未來全民健身研究院院長李啟迪看來，亞運會成功舉辦，為杭州增添了體育氛圍，加上這幾年浙江隊表現有目共睹，把這座城市的足球觀賽熱情推向了新高度；同時也是浙江充分利用亞運長尾效應和全力打造賽事強省的寫照。