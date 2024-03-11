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金庸誕辰一百周年「登上微博熱搜」 網友嘆：此後再無江湖

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3月10日是金庸百歲冥誕，「赤子心 家鄉情」金庸百年紀念展正在其家鄉浙江嘉興海寧舉行。（中新社）
3月10日是金庸百歲冥誕，「赤子心 家鄉情」金庸百年紀念展正在其家鄉浙江嘉興海寧舉行。（中新社）

3月10月是著名武俠小說作家金庸百年誕辰，相關話題近日登上大陸微博熱搜，不少網友感慨，「金庸之後再無江湖」。金庸的故鄉浙江海寧正舉行「赤子心 家鄉情」金庸百年紀念展，展出800多件展品包括《笑傲江湖》及《天龍八部》的珍貴手稿

據港媒星島日報報導，在湖北襄陽有金庸迷自發前往這座多次出現在金庸小說中的古城，用燭火點亮襄陽城紀念金庸；雲南大理州則召開座談會追憶金庸遊歷大理期間的故事。北京大學、南開大學等知名高校也紛紛發文講述與金庸的淵源。

金庸作品在大陸的影響力持續至今，澎湃新聞引述調查報告指出，即使1995至2000年後出生的「Z時代」錯過了金庸作品的鼎盛期，但仍有八至九成的人讀過金庸的武俠小說或看過相關影視劇。

大批網友在微博等社交平台發起紀念活動，多位網友表示，「金庸先生塑造的武俠世界，是國人最早的元宇宙」；「最喜歡笑傲江湖－滄海一聲笑，滔滔兩岸潮」、「我們的童年，致敬金庸百年」。

原名查良鏞的金庸生於1924年3月10日，浙江海寧人。他於1940年代後期移居香港，其後以筆名「金庸」著作多部膾炙人口的武俠小說，也是著名報人、社會活動家。

北京大學 金庸

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