兩岸微流行／馬面裙火紅 山東推環保材質

大陸吹起「漢服熱」，代表性服飾「馬面裙」受到愈來愈多年輕人喜愛，成為今年新春最具代表性的「戰袍」。央視報導今年前兩個月，大陸馬面裙製造重鎮山東曹縣銷售額近人民幣五點五億元，而為推動產業綠色發展，近日由山東省相關產業協會發起的「可降解」馬面裙產業鏈項目於上海國家會展中心舉辦全球市場開發簽約儀式，希望在生產每一條馬面裙時兼顧環境保護。

馬面裙是大陸傳統服飾，因形似古代城牆上防禦性建築「馬面」而得名，憑藉其簡約百搭的造型獲得青睞，尤其在二○二二年爆發國際品牌抄襲事件，以及今年央視春晚加持下，成為愈來愈多年輕人的新年戰袍。今年大陸兩會期間，不少代表和委員也穿著馬面裙亮相。

淘寶數據顯示，去年雙十一期間，平台就賣出了七十三萬條馬面裙。今年前兩個月，馬面裙搜索量年增廿三倍。生產大陸近半數馬面裙的山東曹縣，一、二月銷售額近人民幣五點五億元，業者表示現在下訂至少要廿天後才能出貨。

伴隨「馬面裙」的火紅，衍生環保問題也受關注。三月八日於中國國際服飾服飾博覽會舉行期間，由山東省服飾設計協會、紡織纖維產業鏈聯盟發起，竹纖維萊賽爾（lyocell）可降解的馬面裙產業鏈全球市場開發簽約儀式於上海國家會展中心舉行，該計畫將透過專利授權生產竹纖維面料，並結合終端品牌授權、原創設計等，打造具有核心競爭力的馬面裙產業鏈。該產業鏈聯盟包含馬面裙生產中的上下游企業及海外設計師資源，項目將於山東曹縣落地，打造馬面裙之鄉。