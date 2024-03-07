C919 將飛虹橋—咸陽

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國東方航空公司C919大型客機8日起開通上海虹橋—西安咸陽航線的商業航班，每天往返兩班，這也是C919執行的第3條定期商業航線。

實際登錄東航官網，8日顯示的機型的確是C919。在此之前，C919已經開通上海虹橋往返成都天府航線，以及上海虹橋往返北京大興航線。

IT之家報導，東航8日起開通C919上海虹橋往返西安咸陽航線，每天往返兩班 MU2152/2157、MU2160/2169，分別由飛機編號B919E和B919A擔當。

首班C919從上海虹橋機場出發的航班時間為上午8時20分，大約在10時45分到達西安咸陽國際機場。第二班從上海虹橋機場出發的航班時間為下午5時15分，晚間7時45分到達西安咸陽國際機場。

從西安咸陽國際機場出發的C919航班時間為中午12時，在下午2時25分到達上海虹橋國際機場。第二班從西安咸陽國際機場出發的航班時間為晚間9時，當晚10時15分到達上海虹橋機場。

東航2日發布，東航第五架C919大陸國產大飛機正式入列東航機隊。東航於2023年9月28 日與中國商飛簽訂「C919 飛機買賣協定」，向商飛公司購買100架C919飛機，計畫於2024年至2031年分批交付於公司。其中，2024年計畫交付5架，2025年至2027年每年計畫交付10架，2028年至2030年每年計畫交付15架，2031年計畫交付20架。

中國商飛積極將C919推向國際，結束新加坡航展後，2月26日又飛抵越南廣寧省雲屯國際機場，這也是該機型首次在越南境內降落。

上海 東航 機場

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