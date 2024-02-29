銀髮族春遊 最愛自由行

中國大陸在線旅遊平台「去哪兒」27日披露的數據顯示，春節過後，大陸旅遊市場進入淡季，55歲以上的銀髮族開始了他們的春遊之旅。

中新社報導，去哪兒數據顯示，3月大陸熱門城市機票、酒店價格較春節期間明顯回落。平台上，從熱門城市出發的機票價格較春節期間下降近四成，酒店價格也較春節期間下降三成以上。去哪兒表示，今年銀髮族更青睞自由行，以大城市為中心的省內深度遊以及將大城市串聯的打卡遊將更受歡迎。

元宵節後，隨著大陸國內多地結束雨雪天氣，55歲以上的銀髮族旅客占比增長明顯。從機票預訂量來看，3月出發的55歲以上旅客占比增至15%，超過去年同期水平。

平台數據顯示，上海、北京、成都、廣州、杭州、深圳、南京、重慶、長沙、武漢等城市，是銀髮族主要客源地；上海、深圳、北京、成都、廣州、杭州、昆明、西安、南京、重慶，則是熱門目的地。得益於淡季價格降低和基礎設施完善，銀髮族走得更遠了，3月出發的55歲以上旅客，大陸國內平均飛行距離同比增長三成以上。

除了大陸國內遊，今年以來，去哪兒平台上55歲以上旅客出境遊占比已接近疫情前水平。熱門目的地為泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、新加坡、南韓首爾、日本東京、日本大阪、香港、泰國普吉、馬來西亞哥打基納巴盧、澳洲墨爾本等。大陸國內熱門出發地為上海、北京、廣州、成都、杭州。