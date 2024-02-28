好人好事！七旬媽媽撐拐杖搭公車 遇暖心車長做「一舉動」獲網友激讚

人與人之間的互相幫助相當重要，最近一名香港女子於Facebook分享媽媽日前乘搭公車時遇上的好人好事，稱當時因為媽媽不良於行，要拿着拐杖行路，乘搭74X巴士從觀塘回去大埔。而當媽媽上車後，司機見狀竟然做出一暖心舉動，連樓主也大讚司機非常有愛心，「司機很好人」。

最近一港女於Facebook群組「大埔人大埔谷」分享與公車司機有關的好人好事，稱當時因為媽媽不良於行，要拿著有四腳拐杖行路，而在乘搭74X巴士從觀塘回去大埔。而當媽媽最後一位上車後，車長便讓她先坐好位，最後才開車。樓主聽過媽媽的說話，雙方亦認為司機非常熱心，「感謝九巴司機」。

不少網友紛紛留言力讚司機，「好人一生平安」、「可打電話去九巴讚揚位車長」。

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文章授權轉載自《香港01》