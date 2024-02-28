北京畫家村 手做陶、賞畫品咖啡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「畫家村」小堡周邊的畫廊、書店、創意工坊，飄出濃郁的咖啡香氣。圖／本報北京傳真
「畫家村」小堡周邊的畫廊、書店、創意工坊，飄出濃郁的咖啡香氣。圖／本報北京傳真

咖啡與藝術，在北京宋莊「撞個滿懷」。上午八、九點鐘，在位於北京城市副中心藝術創意小鎮的宋莊，當藝術家們從睡夢中醒來時，「畫家村」小堡周邊的22家畫廊、書店、創意工坊，飄出濃郁的咖啡香氣。

推開門，風鈴發出清脆響聲，眼前出現竹子、綠蘿、芭蕉；轉過頭，上百件陶藝作品琳琅滿目；深呼吸，咖啡的香氣飄進了鼻腔……。

這家向村陶藝咖啡館，在小堡村東側的國防藝術區，營業已有10年。

一個人來到這裡，可以在綠植下，端起手工製作的陶藝咖啡杯，享受片刻清閒；如果全家出動，花100多元人民幣找店家買上2斤陶土，半天時間就能捏出好幾個充滿個性的咖啡杯、筆筒。咖啡館北側一間大屋裡，擺放的全是店家為顧客燒制好的陶藝作品。咖啡館的老闆周相春是一位陶藝藝術家。他說，他最喜歡的兩樣東西就是陶藝和咖啡，這就有了向村陶藝咖啡館。

小堡北街，有家名叫「出走」的咖啡館。老闆是喜歡旅遊的陳華。吧台上，掛著幾十張機票，旁邊還有她旅遊期間拍攝的風景圖。咖啡館營業已有7年，雖然面積只有200多平方米，但已經為藝術家們舉辦了70多場免費的個人展覽。來小堡村感受藝術氛圍的遊客，甭管喝不喝咖啡，都可免費觀展。

在小堡村開畫廊的董秀娟，3年前在店裡植入了「咖啡元素」。如今，董秀娟的三昧藝術館已經收穫了大批粉絲。3位遠道而來的顧客說，這裡最吸引他們的就是藝術氛圍。尤其在冬天，儘管窗外冷風呼號，坐在藝術館裡，抱著溫熱咖啡，欣賞眼前一幅幅油畫作品，工作帶來的疲憊感便一掃而空。

小堡南街的春風在書店，同樣「以咖為媒」。書店總共有3萬多冊書，環境清幽，貓咪在書架上打著呼嚕。陽光透過大大的落地窗，鋪滿地板，一縷縷咖啡香從吧台飄出。「讀書、喝咖啡，都需要放慢節奏。」店員彌陽陽說，小堡村的藝術魅力也一樣，細細品味才知其中迷人之處。

咖啡館 藝術家 陶藝

延伸閱讀

3／24熄燈！ 台北車站「客美多咖啡」驚傳閉店 業者：租約到期

228紀念日優惠小確幸！ 超商&連鎖「咖啡、霜淇淋、思樂冰」買一送一、28歲玩主題樂園228元

國道網、高鐵網 打通京津冀動脈

京津冀協同發展 10年健身有成

相關新聞

北京畫家村 手做陶、賞畫品咖啡

咖啡與藝術，在北京宋莊「撞個滿懷」。上午八、九點鐘，在位於北京城市副中心藝術創意小鎮的宋莊，當藝術家們從睡夢中醒來時，「...

大陸少女遭民警強暴…她實名舉報再曝「報警多次未處理」 派出所：不傳謠

一名女孩日前在網路上發影片實名舉報，表示自己2023年9月在湖北武漢黃陝區盤龍城經濟開發區派出所遭到民警吳某強暴，當時她...

意外之財！陸老翁忘記87萬定存20年 帶利息總額令他不敢相信

中國大陸四川一名年逾七旬的雷姓爺爺，經大陸農業銀行告知後才發現，自己於該行共有7筆人民幣20萬元（約新台幣87萬元）的定期存款，若算入利息，則共有28.5萬元人民幣（約新台幣125萬元），令他感到不敢相信。

女校長突傳90秒不雅片！學生群炸鍋驚問「啥狀況？」 網見本人神回應傻眼

中國教育界再曝黃色醜聞，四川宜賓一民辦培訓學校女校長，近日在378人的學生群組裡發布90秒不雅影片，震驚眾人，紛紛問「啥...

大陸出版《台灣通史》譯註本 國台辦控去中國化：反台獨有力舉措

連橫的《台灣通史》近期分別在兩岸出版了白話文本，其中大陸的譯註本27日在北京舉辦新書發表會，地點選在人民大會堂，被認為相...

在這裡「被南韓人包圍」！南韓旅客1月赴陸暴增908% 張家界最受青睞

今年1月南韓旅客赴中國人數大增908%，而張家界最受青睞，「人在張家界，卻被韓國人包圍」的詞語還曾上熱搜；陸媒分析，這股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。