北京畫家村 手做陶、賞畫品咖啡

咖啡與藝術，在北京宋莊「撞個滿懷」。上午八、九點鐘，在位於北京城市副中心藝術創意小鎮的宋莊，當藝術家們從睡夢中醒來時，「畫家村」小堡周邊的22家畫廊、書店、創意工坊，飄出濃郁的咖啡香氣。

推開門，風鈴發出清脆響聲，眼前出現竹子、綠蘿、芭蕉；轉過頭，上百件陶藝作品琳琅滿目；深呼吸，咖啡的香氣飄進了鼻腔……。

這家向村陶藝咖啡館，在小堡村東側的國防藝術區，營業已有10年。

一個人來到這裡，可以在綠植下，端起手工製作的陶藝咖啡杯，享受片刻清閒；如果全家出動，花100多元人民幣找店家買上2斤陶土，半天時間就能捏出好幾個充滿個性的咖啡杯、筆筒。咖啡館北側一間大屋裡，擺放的全是店家為顧客燒制好的陶藝作品。咖啡館的老闆周相春是一位陶藝藝術家。他說，他最喜歡的兩樣東西就是陶藝和咖啡，這就有了向村陶藝咖啡館。

小堡北街，有家名叫「出走」的咖啡館。老闆是喜歡旅遊的陳華。吧台上，掛著幾十張機票，旁邊還有她旅遊期間拍攝的風景圖。咖啡館營業已有7年，雖然面積只有200多平方米，但已經為藝術家們舉辦了70多場免費的個人展覽。來小堡村感受藝術氛圍的遊客，甭管喝不喝咖啡，都可免費觀展。

在小堡村開畫廊的董秀娟，3年前在店裡植入了「咖啡元素」。如今，董秀娟的三昧藝術館已經收穫了大批粉絲。3位遠道而來的顧客說，這裡最吸引他們的就是藝術氛圍。尤其在冬天，儘管窗外冷風呼號，坐在藝術館裡，抱著溫熱咖啡，欣賞眼前一幅幅油畫作品，工作帶來的疲憊感便一掃而空。

小堡南街的春風在書店，同樣「以咖為媒」。書店總共有3萬多冊書，環境清幽，貓咪在書架上打著呼嚕。陽光透過大大的落地窗，鋪滿地板，一縷縷咖啡香從吧台飄出。「讀書、喝咖啡，都需要放慢節奏。」店員彌陽陽說，小堡村的藝術魅力也一樣，細細品味才知其中迷人之處。