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新疆阿合奇縣傳5.9地震 災情尚不明朗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
新疆克孜勒蘇州阿合奇縣25日中午發生5.9級左右地震。（圖／取自中國地震台網）
新疆克孜勒蘇州阿合奇縣25日中午發生5.9級左右地震。（圖／取自中國地震台網）

根據中國地震台網發布的消息，2月25日12時15分，新疆克孜勒蘇州阿合奇縣（北緯41.06度，東經78.57度）發生5.9級左右地震。阿合奇縣地處偏遠、地廣人稀，目前尚無具體災情傳出。

阿合奇縣行政區域面積廣達1.15萬平方公里，戶籍人口僅約4.6萬人。

阿合奇縣位於西部天山南脈腹地，地處高寒山區，縣境海拔在1,730公尺至5,958公尺之間，地形呈「兩山夾一谷」，全境均屬山間河谷地帶，90%為山地，北部及西部與吉爾吉斯接壤，縣城距離烏魯木齊約1,180公里。

資料顯示，阿合奇縣主要由柯、漢、維、回四個民族組成，柯族占全縣總人口的86%，是中國柯爾克孜族的主要聚居地之一。

地震 新疆 烏魯木齊

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