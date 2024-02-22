請病假17個月！上班族照領175萬元薪水 「偷考研究所」下場慘

中國大陸發生一起勞動爭議案件，北京一名在科技公司上班的男子，因為罹患憂鬱症請17個月的病假，公司在此期間持續給他發放薪水、獎金合計近40萬人民幣（約175萬新台幣），最後發現他竟瞞著主管偷偷考上研究所，憤而提告返還所得。

據大陸《新京報》報導，北京一名男子2020年8月被診斷罹患憂鬱症，他向公司請了長達17個月的病假，不過卻趁此期間考取應用心理專業碩士並順利就讀。而公司被蒙在鼓裡，基於他工作16年的資歷，秉承較寬容、體恤的態度，持續發放薪資、補貼、獎金等款項近40萬元人民幣，其中光是基本工資一項，月均發放金額就達2萬餘元人民幣（約8.7萬新台幣）。

公司在2022年3月偶然得知真相，調查發現男子在就診過程中，多次向醫生自述不能堅持工作，他在考試前夕的診斷證明中，病情記載為「煩躁較前好轉，能夠看電視，半夜醒，醒後難以入眠，丙戊酸鈉緩釋片未規律服用」，就學期間還存在自行增加藥物或停藥、拒絕相關化驗檢查等未按醫囑進行治療的行為。

公司經過各式諮詢、調查，認為男子請病假的目的並非為了治療和休養，他能夠進行高強度的考試準備、學習，卻逃避強度不高的日常工作，已違反勞動紀律和誠實信用原則，因此徵得工會同意後，已將人開除，並提告要求償還請假期間所得。北京市大興區人民法院近日開庭審理，判決公司可解除與男子的勞動合約，並要求他將36萬元人民幣（約157萬新台幣）返還給公司，但男子不服上訴，經中級法院主持調解，雙方達成和解，男子最終應返還近20萬元人民幣（約87萬新台幣）。