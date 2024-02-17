香港史上最大洗錢案 涉款560億

香港海關偵破史上最大宗洗錢案件，涉款約一百四十億元（約台幣五百六十億元）。香港海關表示，洗錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口單日入帳超過一億港元，最高單一交易金額高達四千八百萬港元。

綜合香港明報、星島日報報導，香港海關上月底採取代號「拂曉」的行動，突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等十一個住宅和商業單位，拘捕七人，並凍結被捕人士的一點六五億港元資產，其中包含一千七百萬港元銀行存款、名下五個住宅單位、三個商業單位和三個車位。

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，這個洗黑錢集團以鑽石、電子產品等跨國貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢「洗白」，相關銀行戶口的出入帳交易合共超過二萬件。

葉冬菁透露，案中主嫌是一名卅四歲的非華裔本地居民，他與妻子、父親、弟弟及數名被招攬的香港居民，在香港開設多間公司及銀行人頭戶。

在總計一百四十億港元的黑錢中，主要來自印度和東南亞國家，當中多達廿九億港元與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。

香港海關財富調查科監督楊郁文指出，該犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心，在二○二一至二○二三年期間有數十億計港元交易，但部分公司只有大約九千萬港元的報關紀錄，與巨額交易極不相稱。

楊郁文提到，集團也透過一名任職保險經紀的中間人以豐厚報酬招攬三名香港居民開設多間空殼公司和銀行戶口，合共處理超過六十億元可疑資金。

被捕的七人，有三人是非華裔集團主腦和及其家人，以及三名空殼公司和傀儡戶口持有人和一名招募傀儡戶口的保險經紀，所有被捕人士現正保釋候查，海關會調查他們的背景和資金流向，不排除稍後有更多人被捕。