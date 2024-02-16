福建直飛馬爾地夫開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京時間2月14日14時，農曆正月初五，隨著廈航MF8017航班搭載230名旅客平穩降落在馬爾代夫（台譯馬爾地夫）馬累國際機場，廈航福州-馬累航線順利首航，這也是福建首條直飛馬爾地夫航線。

中新社報導，首航航班上，廈航圍繞春節氛圍精心布置了主題客艙，行李艙兩側分別呈現兩地的風景名勝，配以中英雙語創意文案。廈航還為旅客打造空中春節聯歡會，民樂表演、有獎互動問答、「尋味山海」定製餐食等精彩環節，讓旅客感受濃厚節日氛圍。 　　

「來福建，去馬代，海絲起點是紐帶」。福建省文化和旅遊廳廳長林向東向馬爾代夫及世界各國遊客發出盛情邀約，邀請全球遊客來福建開啟一段「有福之旅」。

該航線福州-馬累航班的時刻為7:00-11:00，馬累-福州航班時刻為12:10-22:20（以上時刻均為當地時間），航程7小時左右。除首航航班外，廈航還將在2月18日、2月22日執行福州-馬累直飛往返包機。

福建 航班 馬爾地夫

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