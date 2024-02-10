龍的英文是「dragon」？大陸要正名為「loong」

龍年到來！長久以來，龍的英文翻譯一直都是「dragon」。但鑑於「dragon」在西方普遍被視為是兇殘的怪獸，形象負面。而中國龍則象徵友好和善，代表著好運與吉祥，因此中國大陸正積極推動，要將中國龍的英文翻譯正名為「loong」。

據新華社微博、中共政法委微信公眾號《長安劍》等官方媒體報導，北京外國語大學英語學院副院長彭萍表示，19世紀初，英國傳教士馬什曼在自己的著作裡提到了中國的龍，當時的注音用的就是「loong」，但他後面解釋的時候依然使用了「dragon」這個詞。

報導稱，在馬可·波羅的東方遊記裡就有「dragon」這個詞。從外形上觀察，馬可·波羅認為中國建築上的龍和西方的「dragon」有一定的相似之處。

後來英國傳教士馬禮遜編出了史上第一部《華英字典》，裡面就將龍譯為「dragon」。這部《華英字典》的影響非常深遠，「dragon」這個詞就一直延續了下來。

中國的龍更友好和善，西方的龍則是巨型魔怪。「在中國，龍的形象非常正面，是一種幫助人類的動物，是尊貴的」；「在西方，龍形象幾乎都是負面的，非常糟糕，是殘暴的野獸。」報導指出，幾位對中國文化比較了解的西方學者這麼區分「dragon」和「龍」的內涵。

總結來說：西方龍：口吐烈焰＋巨翅長鱗＋烈性如火，形象負面。中國龍：馬頭＋鷹爪＋魚鱗＋鹿角＋蛇身＋沒有翅膀，代表好運吉祥。

北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》稱，至少從1980年代開始，中國大陸就有學者指出，「龍」和「dragon」不宜互譯。原因很簡單，中華文化中的「龍」和西方語境中的「dragon」，有著顯著差異。中國龍是農耕文明的產物，主要負責保佑一方風調雨順，承載著勇敢奮進、活力無窮、吉祥如意等美好寓意。

相比之下，西方龍是海洋文明的產物，常在地中海東部、古希臘等地出沒，興風作浪、噴火食人，大多被視作邪惡的象徵。在《權力遊戲》等西方影視作品中，就都有這樣的形象塑造。當中國人以「龍的傳人」自居並對外宣傳時，不了解中華文化的人很可能會因此產生誤解。

四川日報旗下新媒體《封面新聞》在微博上進行的網路民調顯示，有61.8%的網友支持將中國龍翻譯為「loong」，14.5%的網友表示「不支持」。但還有22.2%選擇，「要不用『long』」。