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盜女友黃金首飾、名牌包當「戀愛開銷」 男辯稱：別人的不敢偷

香港01／ 孫聖然
大陸上海一名男子為維持戀愛花銷，竟偷走女友的貴重首飾和奢侈品手袋變賣，更用這筆錢為女友購買手機等物品。示意圖／ingimage
大陸上海一名男子為維持戀愛花銷，竟偷走女友的貴重首飾和奢侈品手袋變賣，更用這筆錢為女友購買手機等物品。示意圖／ingimage

中國大陸上海一名男子為維持戀愛花銷，竟偷走女友的貴重首飾和奢侈品手袋變賣，更用這筆錢為女友購買手機等物品。男子最終因犯盜竊罪獲有期徒刑二年，及罰款人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）。

據陸媒《澎湃新聞》報導，去年（2023）5月，邵小姐發現自己的兩條黃金頸鏈，在家中無故消失，同時，黃金耳環、鑽戒和CHANEL皮包都不翼而飛。但因家中並無被偷盜痕迹，且男友于某擁有自家鎖匙，於是邵小姐打電話向于某詢問。

于某接到電話後矢口否認，並「叮囑」邵小姐「不要聲張」，隨後便稱自己要回老家，搭乘火車離開了上海。其後電話無法接通，邵小姐只能報警處理，直至半個月後警方發現于某再次出現在上海。

于某受審時交代，「我工作賺的錢支付不了戀愛花銷，怕她嫌我窮看不上我，就偷點東西賣了維持開銷」。他還稱，自己和邵小姐確立戀愛關係一年左右，從去年3月開始就陸續開始偷盜行為，並先後通過黃金回收店舖、奢侈品回收等方式出售給他人變現。

當于某被問及「為何要偷女朋友的東西」時，他表示，「別人的我也不敢偷」。直至案發時，于某盜賣邵小姐物品共獲取贓款逾人民幣3.6萬元（約新台幣15.8萬元）。變賣的錢款用於兩人日常花銷、給女友購買手機及平板電腦等物品。

大陸上海市虹口區人民檢察院表示，雖然于某偷拿女友財物變現後所得錢款均用於雙方共同生活開銷，但錢款的使用僅是對盜竊所得財物的一種處分行為，並不影響認定于某實施了盜竊行為。

案件經大陸上海市虹口區人民檢察院提起公訴，于某被法院以盜竊罪判處有期徒刑二年，併處罰金人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），同時追繳贓物發還被害人。

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文章授權轉載自《香港01》

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