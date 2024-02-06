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年味紫禁城 搬進北京「鳥巢」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
遊客在紫禁城裡過大年數字館裡的紫禁城全景圖上找「瑞獸」。圖／本報北京傳真
遊客在紫禁城裡過大年數字館裡的紫禁城全景圖上找「瑞獸」。圖／本報北京傳真

和皇子公主打一場雪仗，參加一次冰嬉表演，看一場炫目的清宮新年七宵燈宴……，「歡樂冰雪季．紫禁城裏過大年數字文化節」日前在中國國家體育場鳥巢開啟，融傳統年俗體驗、數字互動體驗、非遺手作體驗、買賣街市集體驗於一體，連接古今，體驗不一樣的年味兒。

穿過紅色的「宮門」，走過一塊巨大地屏—紫禁城全景圖，如果踩到了數字「瑞獸」，就會觸發煙花特效。往裡走，宮廷畫家繪製的《冰嬉圖》改成了「直播」，掃個二維碼，就可以加入表演隊伍。《乾隆帝元宵行樂圖軸》裡的戲雪場景也被搬到室內，觀眾可以用人工雪球打雪仗、堆數位雪獅子……。

「紫禁城裡過大年」數字館是文化節的亮點。館內亮相的九組主題場景運用全息投影、數位交互等方式，對故宮保存的新年文物進行多媒體數位展示，那些深藏在博物館中的繪畫、文獻和禮俗通過創新場景、動感視效和趣味情節「活」起來，營造出可觀、可觸、可享的賀歲氛圍。

除了體驗互動，現場還設置一條溯源歷史的買賣街，觀眾可以挑選各色故宮和鳥巢文創產品以及心儀的故宮出版物，將來自故宮的新年祝福帶回家。在非遺體驗區，諸如內蒙古玉米皮貼畫、木版浮水印、建水彩陶等傳統技藝連袂上演，觀眾可以嘗試自己的非遺手作。此外，為了滿足觀眾打卡需求，現場搭建了很多紫禁城風格的布景，有祈福、團圓、賀歲、迎春、鳴鼓多個主題，觀眾可以在吉祥物龍寶的引領下，收集各處的祥瑞圖章，鈐蓋的一瞬間，凝固下對「紫禁城裡過大年」的一段美好記憶。

故宮 觀眾

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