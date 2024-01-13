香江風情／香港周末 2個熱題

除了遙觀台灣大選，香港人這周末有兩個熱門話題，一是基本法二十三條國安立法，終於走出了開年第一步；一是深圳又一會員制超市（賣場）開業，愛馬仕包開門十六分鐘搶光，搶包的包括趕去的香港人。

香港立法會內務委員會昨天結束一年會期，香港政府趕在最後一刻，向立法會提交的本年度立法議程，其中最受關注的，就是基本法第二十三條立法，即香港國安本地立法議程再進立法會。

香港政府提交的這條法案叫「維護國家安全條例草案」，由港府保安局負責，港府在提交立法議程中指這一法案目的是落實基本法第二十三條，完善相關法律以維護國家安全，並就相關事宜訂定條文。

這回二十三條立法再進香港立法會，已時隔二十一年。二十一年前的二○○三年，前特首董建華推出二十三條立法的條例草案，但隨後香港有了那次驚動內外的五十萬人大遊行。七一大遊行後，二十三條立法被港府撤回。

當年力推二十三條立法的前保安局長葉劉淑儀說，根據當年的經驗，港府發表文件後有三個月的諮詢期，相信港府會按照本地的立法程序，經諮詢後把草案交到立會。但她相信，今次立法不會像二十一年前般引起大規模反對。

在立法的嚴肅之外，另一熱鬧本發生在鄰居深圳，但跟港人關係極大，那是美資會員制連鎖大型超市Costco在深圳開分店了。開幕日，超市外排起最多約三萬人，排隊如「打蛇餅」，大家要在警察維持秩序下輪候入場，店方說最多輪候時間要三小時。

深圳開超市，前往排隊的港人還真不少，有位香港大媽在電視鏡頭前說，花了三千人民幣，買得好爽，香港買八百港元的進口髮尾油，那邊只要三百人民幣。深圳的新聞則說，開門十六分鐘，店中愛馬仕包包就全部售罄。