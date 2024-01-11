國產C919客機 開啟京滬定期航線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

1月9日，中國東方航空公司C919大型客機開始執行上海虹橋—北京大興航線的商業航班，這是東航C919繼上海虹橋—成都天府常態化商業運營之後，執行的第二條定期商業航線。

中新社報導，京滬航線是大陸最繁忙的商務航線。早在2007年，東航首家開啟了京滬空中快線，也是大陸國內首條空中快線。目前，東航在京滬航線上的航班量達每周404班，平均每天約57班（雙向）左右，覆蓋早中晚全時段及北京首都、北京大興、上海虹橋、上海浦東等四大機場。

東航方面表示，大陸國產大飛機C919加入該航線的運營後，將給旅客帶來全新體驗。 　　

東航已接收4架C919大型客機，致力於將C919打造成主流成熟機型。2023年5月28日，東航全球首架交付的C919在上海虹橋—北京首航成功；自當年5月29日起，C919開始執行上海虹橋—成都天府定期航線；2023年9月28日，東航簽約增訂100架C919飛機，成為全球最大C919用戶。

東航 航線 上海

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