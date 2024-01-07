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復旦留美博士淪街友！流浪街頭16年引唏噓 胡錫進：國家決不會花錢管這個美國人

香港01／ 撰文／朱加樟
一名博主近日在網上發布「華人博士流浪紐約街頭16年」的系列影片，該男曾在華爾街工作，之後流浪街頭16年，引發廣泛關注。圖／截自影片
一名博主近日在網上發布「華人博士流浪紐約街頭16年」的系列影片，該男曾在華爾街工作，之後流浪街頭16年，引發廣泛關注。圖／截自影片

美國紐約一名孫姓華裔街友被曝是一名留美博士，該男子曾在華爾街工作，之後流浪街頭16年，引發廣泛關注。上海復旦大學美國校友會（紐約）已對該男子開展救助。

大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進發文稱，「國家決不會花納稅人的錢去管他這個美國人的，憑甚麼呀」。但是那些復旦人願意自掏腰包援助這位落難的校友，我將之視為中國大學留下的一份溫暖校友情，也是一份健康的人文主義。這挺敞亮的，無需忌恨。

胡錫進稱，這是中國出國留學生中非常罕見的個例，孫博士的遭遇不能當成我們觀察中國出國留學潮的基本線索。他的生活中顯然出了某個極端變故，據他說是自己一度得了嚴重的抑鬱症，有幻覺幻想。

胡錫進稱，中國早年的赴美留學生基本沒有經濟後援，完全靠自己打拼創業，生存和事業線非常脆弱，但大多數人都堅持了下來。孫博士因為栽一個跟頭而輸掉整個人生，我想這與他處在美國社會的邊緣部分，周圍缺少認真的救助力量有關。

胡錫進又稱，最初看到這個新聞時，各種感受中很突出的一個是對美國社會的抱怨：他們把中國這麼好的一個英才給毀掉了。我還想說，不適應國外的，不妨及時回國，優秀人才在國內的機會有可能更多。

胡錫進最後稱，儘管孫博士已經是美國公民，但他是曾經從中國走出去的孩子，他在外面的闖蕩失敗了，我們心疼他，這條割不斷的感情紐帶一點都不多餘。美國社會拋棄了他，復旦校友們找到並溫暖他，這不做作，這是真情。

據早前報導，一名博主近日在網上發布「華人博士流浪紐約街頭16年」的系列影片，片中他為一名自稱流浪街頭16年、曾就讀物理科系的中國留美博士購買了餐食。影片顯示，孫男躺在紙板上、身上僅蓋一層薄被，每周都會去街區附近領人們留下的衣服和被子，天氣過冷時，則會到地鐵站過夜。

孫男自稱來自江蘇江陰市，今年54歲，本科畢業於復旦大學物理學科系，然後再到美國讀物理學專業碩士、博士，做了一兩年博士後，又在華爾街從事了近兩年軟件開發工作，月薪超過10萬美元（約新台幣309萬元）。

據孫男介紹，上世紀90年代，他在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒。該女子對他很好，慢慢地產生了感情，然後結婚。詎料，女方拿到美國綠卡後就和他離婚。他因此受到沉重的打擊，無法正常工作、生活，人際關係也出現問題。孫男甚至開始出現幻聽，分不清現實和虛構。慢慢就偏離正常的生活。

歷經人生多重打擊後，從2007年開始，孫男就居無定處，流浪漂泊，靠乞討和撿別人丟棄的食物維生。他表示，直到現在，他還偶爾會有幻覺。而當拍攝者問為何不去政府開設的救濟站與收容所，孫表示因離現在的地方太遠，所以沒有前往。

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文章授權轉載自《香港01》

美國公民 胡錫進 留學生 綠卡

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