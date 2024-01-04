香港流行語很難懂？陸女嘆尷尬 網友推「這類用語」才是共通語言

各個地方都有獨自的「流行語」，外地人有時難以理解。1名女子在小紅書表示，自己來港工作，有時聽到港人聊天或看到他們的文字訊息，句子之間混雜流行語，例如「世一」、「自肥」，認為「大陸人聽不懂真的很尷尬」。網友紛紛留言「有些是他們自己的網路流行語」、「這邊方言的確聽不懂」，亦有別人笑說髒話才是共通語言。

原PO在小紅書表示，自己來港工作，和港人多接觸，有時聽到他們閒聊，或者收到他們的文字訊息，混雜香港流行語，認為「大陸人聽不懂真的很尷尬」。她舉例指，「世一」解釋為世界第一，「自肥」即是謀取個人利益，中飽私囊。

另外涉及英文的流行語，則有「Jeng」，意思是口語中的「正」，「LM」則是留名，這是香港網路論壇上常用的短語，想要收藏或追蹤的熱門貼文時，就會評論「LM」，或者等待事件最新發展，「Chur」解釋成很要命、很緊急，「Hea」有隨便、敷衍的意思，而「Siu4」則取「笑死」近音。

不少網友紛紛留言「有些是俚語（廣東人能懂），有些是他們自己的網路流行語（廣東人不太懂）」、「這邊方言的確聽不懂」，亦有別人笑說其實髒話才是大家的共通語言。

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文章授權轉載自《香港01》