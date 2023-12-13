「最美周芷若」紅遍中港台！看過小說...周海媚：當初其實想拒演
周海媚工作室昨晚發文，證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，享年57歲。不少人對周海媚的印象，依然是94年版本《倚天屠龍記》的周芷若，更被稱為「最美周芷若」，但原來當初她本想拒演這個角色。
周海媚曾上大陸節目《回聲嘹亮》指：「是導演找我（演周芷若），當時導演找我演出這個周芷若，我是拒絕的。因為我看過原著，我看完之後，我的感覺是，人家不喜歡你就不喜歡你，為甚麼那麼小氣，我是這個感覺。」她表示當時導演特意由台灣飛來香港說服自己：「他說我可以用另一種感覺去演，其實她也是一個受害者，愛情上受傷的受害者，我就用這種感覺去演。」
2019年，她接受《香港01》訪問時，被問到是否同意1994年的周芷若讓你紅遍中港台甚至海外，她也認同：「我同意。拍完94年版本《倚天屠龍記》之後，首先這齣戲在台灣好受歡迎，也因此與劇組的台灣製作人再合作拍了兩部電視劇，然後東南亞也熱播，當年演完周芷若這個角色，好多人都視我為經典，所以自己都好開心。」
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文章授權轉載自《香港01》
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