沙縣小吃文化節 兩岸美食匯集

2023年中國（沙縣）小吃旅遊文化節暨海峽兩岸美食節，本月7日舉辦盛大開街儀式，活動現場以《祥獅鼓樂》拉開序幕，副市長林菁致詞時，以閩南語親切問候來自台灣的鄉親朋友；她更提到多元的飲食文化、各地的美食技藝在此融會貫通，福建沙縣小吃就是屬於三明的獨特味道。

本屆小吃旅遊文化系列活動秉承節儉、特色的理念，共開展小吃、文體、旅遊、商貿等領域的各類活動32項，進一步宣傳展示沙縣小吃旅遊文化品牌，加快推動小吃產業轉型升級，不斷深化商貿交流合作，為新時代新沙縣注入發展新活力。

美食類活動包括「海峽兩岸」美食展開街及展銷活動、沙縣小吃製作職業技能競賽等；文體類活動包括2023沙縣區海峽兩岸籃球邀請賽、海峽兩岸鄉村振興線騎遊等；政務類活動包括2023沙縣區專場招商推介會暨沙縣小吃全產業鏈供采對接會、小吃產業發展論壇、第四季度小吃產業提升發展聯席會等。

「凡是有城市的地方，就必定有沙縣小吃。」創於秦漢、盛於明清的沙縣小吃，屬於閩菜，以福州菜為主，兼具閩南一帶特色，並融合汀州客家風格，樣式多變，口味豐富，清淡鮮甜與重口爽辣皆有，已成為中式小吃重要代表。

正宗沙縣人的店鋪中常做的「老四樣」是扁肉、拌麵、燉罐、蒸餃。至今有記載的小吃多達240種，包括魚丸、扁肉、芋餃、金包銀、將軍米粿、炸米凍、燈盞糕、燙嘴豆腐仔等。

小吃是沙縣人民增收致富、支撐地方經濟發展的支柱產業。20多年來，當地堅持不懈地發展小吃產業，特別是2021年來，沙縣緊緊圍繞「標準化、連鎖化、產業化、國際化、數字化」方向不斷探索，通過提升經營模式、加快品牌推廣、延長小吃產業鏈等舉措，全力推進小吃產業轉型升級，沙縣小吃以嶄新的形象出現在消費者眼前。

至今，沙縣小吃已累計發展門店8.8萬家，從業人員近30萬人，年營業額超550億元人民幣。同時，美國、日本、法國等全球66個國家和地區都有沙縣小吃的身影，成為傳播中華美食、文化的視窗。