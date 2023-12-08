國中生「拒幫寫作業」遭同學掃把敲後腦圍毆 被打成植物人至今昏迷不醒

中國大陸廣東發生一起校園暴力事件，一名廖姓國中男生在教室被同學毆打，傷勢嚴重到進加護病房，至今仍未脫離生命危險。家屬透露，事件起因是受害男生「拒絕幫同學寫作業」，因而遭到圍毆。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，12月4日上午在廣東陽春市一間中學，班上同學將廖姓男生推到教室講台旁，以掃把棍敲打他的後腦勺，接著又用拳頭朝頭部快速揮打好幾拳。其他同學見狀趕緊向老師報告，班導立即將廖生送醫。家屬趕往陽春八甲衛生院探望兒子，11點05分左右，由於兒子受傷較為嚴重，轉院陽春市人民醫院，約半個小時後便進行手術。

廖姓學生的門診紀錄顯示，傷者不省人事3小時，須進ICU科備急診手術。圖／取自《澎湃新聞》

門診記錄顯示，廖姓傷者「不省人事3小時」，伴隨全身持續抽搐，診斷結果為腦疝、腦出血，擬收入ICU科備急診手術。12月5日，廖姓傷者轉院至廣州南方醫科大學珠江醫院接受治療。截至目前，廖生仍在昏迷，持續在ICU接受治療，尚未脫離生命危險，相關醫療費用由學校墊付。

網路上流傳稱廖生被打成了「植物人」，從照片中可見，廖姓男孩躺在病床上，頭部被層層紗布包裹，僅露出面部。對此家屬回應表示，由於廖姓男孩的傷勢非常嚴重，醫生透露甦醒的希望較小。

據了解，事發後校方曾和家屬透露，事情的起因是廖姓男孩「拒絕幫同學寫作業」，與同學們發生口角衝突。隨後，同學們將廖生的校服掀起來，蓋住頭部，由一人架住廖生，另一人對他進行毆打。

家屬表示，最大的訴求是盡全力救助兒子，也希望此事能得到公平處理，嚴懲校園欺凌行為。據悉，陽春市委市政府高度重視此事件，迅速成立專門工作小組，展開傷者醫治、事件調查、傷者家屬安撫等工作。