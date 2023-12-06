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不會熔毀！全球首座第四代核電站今起山東石島灣開始商轉

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
全球首座第四代核電廠、華能石島灣高溫氣冷堆核電站今起正式投入商業運行。中國華能
全球首座第四代核電廠、華能石島灣高溫氣冷堆核電站今起正式投入商業運行。中國華能

新華社報導，華能石島灣高溫氣冷堆核電站完成168小時連續運行考驗，正式投入商業運行。 這是全球首座第四代核電站，是中國大陸具有完全自主智慧財產權的國家重大科技專項標誌性成果，標誌著中國在第四代核電技術領域達到世界領先水準。

報導稱，高溫氣冷堆核電站重大專項總設計師、清華大學核能與新能源技術研究院院長張作義說，高溫氣冷堆是國際公認的第四代核電技術先進堆型，是核電發展的重要方向，具有「固有安全性」，即在喪失所有冷卻能力的情況下，不採取任何干預措施，反應堆都能保持安全狀態，不會出現堆芯熔毀和放射性物質外洩。

華能山東石島灣核電公司總經理張延旭說，核電站由中國華能牽頭，聯合清華大學、中核集團共同建設，於2012年12月開工，2021年12月首次併網發電，此次是在穩定電功率水準上正式投產轉入商業運行。

華能山東石島灣核電站座落於山東半島最東端偏南側的石島灣內，集聚了設計研發、工程建設、設備製造、生產運營等產業鏈上下游500餘家單位，先後攻克多項世界級關鍵技術，設備國產化率超90%。 核電站的商運投產，對促進中國核電安全發展、提升中國核電科技創新能力等具有重要意義和積極影響。

報導稱，依託這一工程，中國系統掌握了高溫氣冷堆設計、製造、建設、調試、運維技術，中國華能和清華大學共同研發了高溫氣冷堆特有的調試運行六大關鍵核心技術，培養了一批具備高溫氣冷堆建設和運維管理經驗的專業人才隊伍，形成一套可複製、可推廣的標準化管理體系，並建立起以專利、技術標準、軟體著作權為核心的自主知識產權體系。

核電 高溫 設計師

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