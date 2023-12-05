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上一人死因羅生門 湖南再傳第二位縣委書記離奇墜河身亡

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
黃四平（右三）4日到濠頭鄉調研，在途徑漚江下游的花木橋水庫附近時下車，來到了數十公尺外的江邊，此後便墜入了江中。圖／取自微博＠澎湃新聞
黃四平（右三）4日到濠頭鄉調研，在途徑漚江下游的花木橋水庫附近時下車，來到了數十公尺外的江邊，此後便墜入了江中。圖／取自微博＠澎湃新聞

南方都市報報導，湖南省郴州市人大常委會副主任、汝城縣委書記黃四平傳出「墜河身亡」的消息引發關注。汝城縣委辦公室工作人員5日表示，此事正在調查中。汝城縣宣傳部門工作人員稱：「應該稍後會有官方消息，一切都不方便透露。」這也是湖南省今年第二位縣委書記傳出墜河身亡。

據郴州市人大官網介紹，黃四平現年55歲，現任郴州市人大常委會黨組成員、副主任，汝城縣委書記。

隨著該議題被熱議，更多細節獲得披露。澎湃新聞報導，據當地多名知情人士表示，黃四平4日到濠頭鄉調研，午飯後13時左右，其坐車沿007縣道返回縣城，在途徑漚江下游的花木橋水庫附近時下車，來到了數十公尺外的江邊，此後便墜入了江中。

事發後，同行者急忙下水施救，鄉村幹部也來到現場營救，黃四平被救出後緊急被送往醫院進行搶救，最終不治身亡。但前述訊息仍待證實。

南方都市報指出，黃四平前一周才出席公開活動。據郴州市委老幹部局消息，11月29日至30日，黃四平出席了「湖南省關心下一代教育實踐基地」蘇仙區711礦陳列館授牌儀式和「湖南省關心下一代黨史國史教育基地」汝城縣延壽瑤族鄉「一張借據的承諾」專題陳列館揭牌儀式。

今年7月，湖南省常德市副市長、中共桃源縣委書記龐波網傳墜河輕生，但當地官方稱龐波士「因病逝世」，其真正死因成為羅生門。

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湖南省郴州市人大常委會副主任、汝城縣委書記黃四平被傳「墜河身亡」的消息5日在大陸社交平台引發關注。圖／取自微博＠頭條新聞
湖南省郴州市人大常委會副主任、汝城縣委書記黃四平被傳「墜河身亡」的消息5日在大陸社交平台引發關注。圖／取自微博＠頭條新聞

人大常委會 幹部 中共

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