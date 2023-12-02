中國衛健委：呼吸道疾病中醫有療效 將部署投入

針對呼吸道疾病在中國迅速蔓延引起國際重視，中國國家衛健委今天召開記者會，強調中國這波急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，未發現新病毒，並指中醫藥對治療呼吸道疾病療效頗佳，衛健委將對此進行部署。

中國國家衛健委官員並呼籲，目前流行的呼吸道疾病都有相應類型的疫苗，接種流感疫苗可有效減少感染，即使感染發病，也能減輕嚴重程度，尤其是老年人和兒童應積極接種流感疫苗，降低風險。

鑑於黴漿菌肺炎、流感等呼吸道疾病在中國迅速蔓延，引起國際重視，中國國家衛健委今天下午召開記者會說明因應措施等相關內容。

中國國家衛健委發言人米鋒在記者會表示，目前中國流行的急性呼吸道疾病都是由已知病原體引起，且都有相應的成熟治療手段，並未發現新型病毒或細菌導致的新興傳染病。

米鋒指出，中國國家衛健委與中醫藥管理局、疾控局將持續開展冬季呼吸道疾病監測和研判，對做好醫療資源調劑、優化就醫流程、發揮中醫藥作用等工作進行部署。並進一步增加醫療服務供給，中醫醫院、婦幼保健院等各級各類醫療機構兒科門診「應開盡開」，視患者數量增開午間、夜間和週末門診，方便民眾就醫。

同時，國家衛健委也將要求做好分級診療，暢通轉診管道，跨科跨院調劑人員，保障醫用物資供應，推廣網路醫療，最大限度地提高接診能力。

中國國家中醫藥管理局醫政司副司長邢超表示，兒科是中醫優勢專科之一，常見的小兒急性扁桃體炎、黴漿菌肺炎等呼吸道疾病，都是中醫診療特色突出、療效確切的中醫兒科優勢病種。因此，近日將印發「加強中醫醫院兒科建設」的通知，持續推進中醫兒科醫療資源。

北京中醫藥大學東方醫院兒科主任吳力群指出，近年中醫藥相關臨床和實驗研究已證實，目前較常出現的黴漿菌肺炎抗藥性病例，利用中醫的辨證施治，可以得很好的臨床療效。除施藥外，還可配合穴位推拿和按摩等外治方法。

針對疫苗，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，目前中國流行的呼吸道疾病中，流感、COVID-19、肺炎球菌感染等都有相應類型疫苗。而實踐證明，流感疫苗安全有效，也是成熟的疫苗。接種流感疫苗可有效減少感染，即使感染了也可以減少發病，即使發病了也可減輕疾病的嚴重程度。尤其是老年人和少年兒童更應積極接種。