自稱啞人向路人兜售鑰匙圈 網友給出實質建議

最近有網友發文，表示日前在大埔區看到1名男子舉牌自稱是「啞人」，不停向路人兜售鑰匙圈。貼文引來不少留言，有人稱該男子多次在大埔港鐵站、太和廣場等地出沒；有人稱曾在該男身後發出巨響，未料男子以普通話大罵他，笑說「治好了他，不過他不懂感恩圖報」。

發文者日前在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，表示早前在街上看到1名男子拿著1塊牌，表示自己是啞人，然後不停向路人出售鑰匙圈，「像這樣指著他袋裡的鑰匙圈叫人去買」。他續指，自己曾兩度目擊該名男子在街上流連，而兜售目標包括學生。

貼文引來大批討論，有人稱該男子經常在太和及大埔多地出沒，「見過他在大廣二樓拿著成串鑰匙圈叫學生買」、「之前在太和廣場裡見過他到處叫人買」。也有人表示近日愈來愈多人以類似手法賣鑰匙圈，「早幾天晚上在大埔街市吃東西有女的跑來賣鑰匙圈，也是舉牌聾啞人」、「昨天我兒子自己一個，被他們拉住了，給了錢買，後來跟人分享發現現在很多區都有，大家提提醒身邊的人」。

亦有網友稱曾在該男子背後發出巨響，結果被對方用普通話責罵，「我曾經偷偷在他後面發出巨響，然後他彈起了，還治好了他，不過他不懂感恩圖報...」、「我曾經給他中指，之後他生氣走了」。另有網友建議，下次遇到相關情況可報警求助。

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文章授權轉載自《香港01》