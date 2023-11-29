快訊

吳欣盈遭質疑仍持有美籍 外交部：已電請外館接洽查證

陸黴漿菌感染大爆發！台灣也嚴防 帶你認識並預防「會走路的肺炎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自稱啞人向路人兜售鑰匙圈 網友給出實質建議

香港01／ 朱利安
最近有網友發文，表示日前在大埔區看到1名男子舉牌自稱是「啞人」，不停向路人兜售鑰匙圈。示意圖／Ingimage
最近有網友發文，表示日前在大埔區看到1名男子舉牌自稱是「啞人」，不停向路人兜售鑰匙圈。示意圖／Ingimage

最近有網友發文，表示日前在大埔區看到1名男子舉牌自稱是「啞人」，不停向路人兜售鑰匙圈。貼文引來不少留言，有人稱該男子多次在大埔港鐵站、太和廣場等地出沒；有人稱曾在該男身後發出巨響，未料男子以普通話大罵他，笑說「治好了他，不過他不懂感恩圖報」。

發文者日前在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，表示早前在街上看到1名男子拿著1塊牌，表示自己是啞人，然後不停向路人出售鑰匙圈，「像這樣指著他袋裡的鑰匙圈叫人去買」。他續指，自己曾兩度目擊該名男子在街上流連，而兜售目標包括學生。

貼文引來大批討論，有人稱該男子經常在太和及大埔多地出沒，「見過他在大廣二樓拿著成串鑰匙圈叫學生買」、「之前在太和廣場裡見過他到處叫人買」。也有人表示近日愈來愈多人以類似手法賣鑰匙圈，「早幾天晚上在大埔街市吃東西有女的跑來賣鑰匙圈，也是舉牌聾啞人」、「昨天我兒子自己一個，被他們拉住了，給了錢買，後來跟人分享發現現在很多區都有，大家提提醒身邊的人」。

亦有網友稱曾在該男子背後發出巨響，結果被對方用普通話責罵，「我曾經偷偷在他後面發出巨響，然後他彈起了，還治好了他，不過他不懂感恩圖報...」、「我曾經給他中指，之後他生氣走了」。另有網友建議，下次遇到相關情況可報警求助。

延伸閱讀：

警冚大南街非法釣魚機賭場　檢5台遊戲機拘5男女

深圳公司自主研發生產　中國首枚超導量子晶片海外交付

文章授權轉載自《香港01》

大埔 港鐵

相關新聞

穿黑褲襪超土？大陸妹子懷疑「這1件」成禦寒神物 網打臉點名不敗穿搭

冬天來臨冷颼颼，許多人都會準備各種禦寒小物，一同對抗寒冷的天氣。大陸一名女網友表示，自己很喜歡在短裙下配褲襪，但最近觀察發現，現在越來越少女生會用黑褲襪穿搭，室友看到她穿黑褲襪還嫌老土，讓她不禁懷疑「黑褲襪似乎已退流行...

福建推動與金馬「小四通」 陸曝廈金大橋動工新進展

在中共中央發布關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見後，福建省日前召開記者會，宣布四個面向、共15條的一批對台政策措施...

雷軍向武大捐贈57億現金 創全大陸高校單筆個人現金捐贈最高紀錄

29日是大陸武漢大學130周年的校慶日。作為知名校友之一，小米集團董事長雷軍一大早就發布一條微博，祝母校生日快樂。值得注...

自稱啞人向路人兜售鑰匙圈 網友給出實質建議

最近有網友發文，表示日前在大埔區看到1名男子舉牌自稱是「啞人」，不停向路人兜售鑰匙圈。貼文引來不少留言，有人稱該男子多次在大埔港鐵站、太和廣場等地出沒...

飛機女乘客手機聲量過大...被檢舉還反駁 空姐處理後被批不公

微博上流傳1條影片，1名女子乘搭飛機時，懷疑手機太大聲而遭到鄰座男子投訴。空中服務員到場跟進，女子粗鄙揶揄鄰座男子，甚至直斥「那個飛機那麼大聲，你怎麼不嫌飛機吵？」...

上海火鍋店竟接熱水器水沖飲料 老闆：70°C可滅菌

有網友檢舉稱，上海黃浦區一家試營運的火鍋店，竟直接用電熱水器沖泡飲品。黃浦區市場監理局執法人員隨後赴現場調查，趕來的店主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。