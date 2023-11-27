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中國爆呼吸道疾病大流行 預估至明年春季才趨緩

中央社／ 台北27日電

中國近期爆發呼吸道疾病大流行，稚齡兒童首當其衝，各家醫院兒科門診人滿為患，專家預估，當前就診高峰的情況，預計至明年春天才可望好轉。

中國新聞網26日報導，自今年10月以來，中國因爆發流感與肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等感染，若干省市醫院門急診量爆增，像是北京兒童醫院、首都兒科研究所和各大醫院的兒科，已月餘大排長龍。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任張繼明表示，目前呼吸道傳染疾病就診高峰預計還得持續一段時間，加上多種疾病同時爆發流行，難準確判斷這波高峰何時告終，不過預計到明年春天，天氣變暖之後可望好轉。

上海市兒童醫院呼吸內科主任醫師蔣鯤也表示，目前很難預估今年的冬季兒科就診高峰持續至何時，按照以往經驗，高峰一般延續到春節，「寒假期間或許患兒數量會下降一些，但需要密切觀察」。

此外，中國國家衛健委昨天召開記者會，衛健委發言人米鋒指出，近期中國爆發急性呼吸道疾病大流行，原因在於多種呼吸道病原體同時發作有關。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說，據多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病不同年齡族群主要流行的病原體不同，像是1至4歲族群以流感病毒、鼻病毒為主。

他表示，5至14歲族群以流感病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒為主；15至59歲族群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲以上族群以流感病毒、人類偏肺病毒及一般冠狀病毒為主。

另據中國媒體中國青年網14日報導，近期中國爆發黴漿菌肺炎感染，若干醫院替病情嚴峻患童洗肺平均每天約50例，單日最高達67例。

廣傳於X平台的畫面顯示，首都北京兒童醫院湧入家長帶著孩子求診的人潮，光是等驗血的號次已叫號至2052號，但是苦等的號碼牌至少已累積至2420號，排隊的人龍看不到盡頭。

流感病毒 肺炎 黴漿菌

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