金馬獎2023／《石門》故事講甚麼？ 憑何爆冷奪｢最佳劇情片｣大獎？

大陸電影《石門》爆冷奪得第60屆台灣金馬獎大獎「最佳劇情片」，同時獲最佳剪輯獎，引發廣大關注。

《石門》由夫妻檔導演黃驥、大塚龍治執導，兩人分別為中國大陸籍及日本籍。《石門》是兩人作品「女性三部曲」的最後一部（第一部《雞蛋和石頭》、第二部《笨鳥》），該系列探討在湖南鄉鎮長大的女孩從14歲、16歲到20歲成年間所發生的種種。

在《石門》中，20歲的女主角林森（姚紅貴飾演）是女大學生，修讀空姐課程，父母經營診所，母親因牽涉醫療事故連累病人流產，須向病人賠償重金。

林森為了幫助母親籌款賠償，瞞着家人打算以捐卵偷偷賺錢。但林森其後發現自己懷孕，男友卻不願負責，男友只想追求自己的遊學夢。

於是林森決定隱瞞男友，並説服母親和索償的病人，讓她化名將孩子生下來，代替金錢作為賠償。但是這段代母以肚裏孩子賠償的荒謬故事，之後卻有著更異想不到的發展。電影描述了林森正視自己人生與腹中嬰兒命運的故事，呈現在疫情社會下的女性困境。

值得注意的是，《石門》花了10個月拍攝，將女性懷孕過程中的身心變化記錄下來。黃驥與大塚龍治也將演員的真實遭遇、社會的突發變動改寫入劇本中，並在實際的環境裏拍攝。

評審：深度及廣度兼具

金馬獎評審表示，《石門》凝望疫情語境下年輕女性的破碎身份，與無可迴避的生活絕境，全片運鏡寫實，細膩動人。

評審又認為這個作品雖然表面上是從女性和身體出發，但其實擴展到家庭、社會、時代，手法上克制但是餘韻非常強大，而且人物刻劃相當立體，所以它是一部在深度跟廣度上都兼具的好作品。

黃驥：劇組多人的時候僅5個人

黃驥在獲獎時透露，《石門》劇組成員非常少，大塚龍治不只是導演，更身兼攝影、燈光、美術多職。她又說，「他們是我見過最小的組，多的時候是5個人，少的時候是2個人，所以他們CP值很高。」

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文章授權轉載自《香港01》