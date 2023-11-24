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北京當局發布流感監測 中國各省確診率攀升

中央社／ 台北24日電

中國國家流感中心網站23日發表今年第46週第779期流感監測週報。監測資料顯示，11月13日至11月19日，中國南、北方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，以A型H3N2亞型為主，其次為B型Victoria系。

中國媒體澎湃新聞23日報導，上述週報顯示，2023年第46週，中國（未含港澳台）流感監測網路實驗室共檢測流感樣病例監測標本1萬1140份。

其中南方省份測得1830份流感病毒陽性標本，1559份為A型（H3N2），17份A型（H1N1）pdm09，249份B型（Victoria），5份為B型（分系未顯示）。

而北部省份檢測到1612份流感病毒陽性標本，其中1488份為A型（H3N2），31份為A型（H1N1）pdm09，93份為B型（Victoria）。

報導說，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕13日表示，中國各地冬春季的流感流行季一般是從每年10月中下旬到隔年的3月中上旬左右，一般在1月份左右達到峰值。

他指出，近期中國的流感監測數據顯示，中國南方省份、北方省份流感活動均呈持續攀升趨勢，南方省份高於北方省份，中國各地正逐漸進入流感流行季，目前流行的流感株是以A型H3N2亞型為主。

此外，由於近來中國北方兒童呼吸道疾病病例激增，世界衛生組織（WHO）自今年10月中旬以來，一直關注中國監控資料顯示，北方兒童呼吸道疾病增加的情況，因此呼籲北京提供更詳細的資訊。

世衛指出，經中國當局告知，在北京和遼寧，都未發現任何異常的或新型病原體，或者是不尋常的臨床表現，而是只有前面提過的，因多個已知病原體而導致呼吸道疾病普遍增加。

不過世衛仍建議中國民眾，應依建議施打流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和對抗其他呼吸道病原體的疫苗；與病患保持距離；生病時待在家；必要時接受檢查和醫療照護；適當佩戴口罩等。

流感病毒 H3N2 北京

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