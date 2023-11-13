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「天下第一名社」—西泠印社上周選舉 社長依舊空缺

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
西泠印社120周年慶祝大會上周舉行，同時進行選舉，社長一職依舊空缺。（圖／取自搜狐新聞網）
西泠印社120周年慶祝大會上周舉行，同時進行選舉，社長一職依舊空缺。（圖／取自搜狐新聞網）

建社120年的中國文人社團西泠印社，在上周選舉產生了新一屆社領導班子。其中，社長一職依舊空缺。

根據西泠印社旗下微信公眾號發布的消息，西泠印社在11日召開第十五次社員大會，選舉產生第十一屆理事會；召開第十一屆理事會第一次會議，選舉產生第十一屆社領導班子及秘書長名單，決定副秘書長、名譽職務聘任名單。

其中，社長一職空缺，朱關田、陳振濂、李剛田、童衍方、龔志南、孫慰祖任副社長，秘書長由陳振濂兼任。

據西泠印社官網介紹，西泠印社創立於清光緒三十年，即1904年，是中國現存歷史最悠久的文人社團，也是海內外成立最早的金石篆刻專業學術團體，社址坐落於浙江省杭州市西湖景區孤山西麓，有「天下第一名社」之盛譽。

西泠印社由浙派篆刻家丁仁、王禔、吳隱、葉銘等召集同人發起創建。截至2023年5月，社員516人。

澎湃新聞報導，在西泠印社120年的歷史上，歷任社長只有七位：1913年，近代藝壇巨擘吳昌碩被公推為社長，成為西泠印社的首任社長。此後，馬衡、張宗祥、沙孟海、趙樸初、啟功和饒宗頤六位社長與前任社長之間幾乎都有空缺，目前最長空缺達20年。

至於誰會是西泠印社下一任社長，潮新聞報導指出，「這個我們未知」，並稱對照歷任社長的成就，考量該社的定位，在不同時期、不同情況下，有著不一樣的合適人選，但是他們應該同時是學術泰斗、藝術大師、文化名人，且有充分的社會影響，以及為西泠印社的發展與延續做努力，展示中國文人與藝術家的風骨與氣節。

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