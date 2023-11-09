吃火鍋點龍蝦花12萬台幣 他痛批「黑店天花板」反遭網酸

火鍋是不少華人的心頭好，不過日前一名香港網友透露，自己和13名親友聚餐吃火鍋總共花費2.8萬港幣（約12萬新台幣），看帳單才發現1隻龍蝦價格高達3288港幣（約1.4萬新台幣），氣得大罵「黑店天花板」。

一名香港網友近日在社交平台「小紅書」發文，痛批「無老鍋」是黑店天花板，一隻龍蝦要價3288港幣，作為香港人感到羞恥。他指出菜單上沒有龍蝦價錢，店員僅告知是5斤龍蝦，每兩41港幣（約170元新台幣），660港幣1斤（約2728元新台幣），眾人最後點了兩隻。原PO抱怨店員收了「附加費」，晚上11點後用餐每小時需支付800元港幣（約3300元新台幣），而且店裡還沒有冷氣。

根據原PO附上的明細，他們14人總共點了2隻澳洲龍蝦（每隻3288港幣）、加拿大象拔蚌拼澳州鮑魚2份（每份2988港幣，約1萬2300元新台幣）、無老自家製海鮮拼盤2份（每份1688港幣，約6970元新台幣）、清酒及紅酒數支，還有其他肉類等。結帳時扣掉85折優惠，總共消費28005港幣（約11萬5587元新台幣），平均一人餐費是8257元新台幣。

不過針對此情形，網友紛紛回應：「我覺得不貴」、「是正常龍蝦價格啊」、「你吃這麼多東西，又龍蝦又鮑魚，還要吃了象拔蚌，這個價錢應該差不多」、「作為香港人，為什麼不先問價啊？除非你超有錢就無所謂」、「想想其實也合理啊，人家下班時間可能是11點，因為你們讓全店員工都加班，就當付了加班費給員工，而且應該也有告知你們才收這個費用的吧？」

據了解，台灣餐飲品牌無老鍋於2021年底進駐香港，《星島頭條》報導，香港市場部負責人表示對事件感到無奈，「（小紅書）講法有誤導成分」。負責人說明，顧客在點單前就知道龍蝦的賣價，且與明細數字相符，無不合理收費。至於附加費部分，當時客人已了解並同意，冷氣部分則是需要提前向大廈申請，他們超過了營業時間，所以「不是想開就開，想關就關」。