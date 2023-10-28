快訊

中職／威能帝8局失2分壓制 桃猿季後賽扳回一城免被聽牌

李克強遺體已運抵北京 大陸禁止舉行公開活動、大學社團活動

T1聯盟／羅振峰涉賭停權永不錄用 台啤雲豹挨罰35萬

研究「六四」被針對？知名學者續簽被拒 遭香港中大解聘

德國之聲／ 德國之聲
隨著大陸加強控制，香港的「六四」紀念活動已轉入地下。圖為天安門廣場密布的監視器。路透
隨著大陸加強控制，香港的「六四」紀念活動已轉入地下。圖為天安門廣場密布的監視器。路透

香港中文大學解雇了一位研究大陸1989年天安門廣場血腥鎮壓事件的知名加拿大籍華裔學者，因為香港當局拒絕了她的簽證延期。

據香港中文大學歷史系網頁訊息，何曉清（Rowena He）是該校歷史系副教授，2014年曾出版關於「六四」天安門屠殺流亡者的著作《天安門流亡：中國民主抗爭的聲音》。

1989年6月4日，大陸政府命令軍隊鎮壓北京要求政治變革的和平示威運動，香港曾是大陸領土上唯一可以公開悼念1989年6月4日死難者的地方。

但隨著大陸加強控制，這個前英國殖民地的「六四」紀念活動已轉入地下。香港自2020年起禁止了此前每年舉行的維園燭光紀念晚會。

香港中文大學發言人向法新社證實，有關何曉清被「立即解聘」的報導是准確的。

中大發言人說，「非永久性居民的就業以持有有效簽證為條件」。

該發言人補充說：「簽證決定由香港入境事務處負責，中大無法影響簽證結果，也不了解個案的具體情況。」

香港入境事務處沒有立即回應置評請求。

據報導，何曉清於2019年在中大任教，並正在尋求簽證延期。

長年研究「六四」

她在多倫多大學獲得博士學位，曾在哈佛大學任教，開設「六四」研究課程。她目前在德克薩斯大學奧斯汀分校從事研究。據該網站訊息，她在大陸出生和長大。

中共來說，討論天安門鎮壓事件是高度敏感的話題，而且大陸長期以來一直禁止紀念「六四」遇難者（據估計，遇難者超過1000人）。

2020年，北京對香港全面實施國安法。在此之前，這個金融中心城市發生了長達數月的大規模、有時甚至便隨著暴力的民主抗議活動。

隨後，香港當局逮捕了部分前香港支聯會成員、一年一度維園燭光紀念活動的組織者，大學校園裡的「國殤之柱」等「六四」紀念雕像也被移走。

（法新社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

香港 六四 天安門 國安法 中共

相關新聞

被辭退公司竟給「10公斤硬幣」當賠償 陸女硬扛回家嘆：人格被侮辱

10月27日，大陸安徽六安市有一名網友稱被公司辭退，竟是用幾十公斤重的硬幣來賠償，其感覺人格被侮辱，引發關注。涉事傳媒公司徐先生稱被辭員工是「00後」女孩，工作表現欠佳，已解除勞動契約...

研究「六四」被針對？知名學者續簽被拒 遭香港中大解聘

香港中文大學解雇了一位研究大陸1989年天安門廣場血腥鎮壓事件的知名加拿大籍華裔學者，因為香港當局拒絕了她的簽證延期...

巴黎世家推黑色髮圈售價達1.7萬 陸網友吐槽：靈感來自澡堂？

來自法國的知名時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）向來以現代派的設計風格穩坐時尚品牌圈。近期推出的一款帶有兩支鑰匙的...

主播帶貨太低級 YSL評論區淪陷：680元像9塊9 不想買

雙11臨近，直播間濃濃的商戰味；「抖音一哥」瘋狂小楊哥日前才指控淘寶一哥李佳琦控低價壟斷、賣假貨，現在小楊哥的徒弟「紅綠...

擊敗法日德…中國衛冕世界麵包冠軍 原料來自西藏青稞

德國當地時間10月24日，在世界三大麵包比賽之一的德國IBA麵包錦標賽上，中國麵包國家隊擊敗法國、日本、德國等烘焙強國，...

安檢要乘客喝一口自帶水 廣州地鐵挨告

廣東廣州一名張姓乘客，去年搭地鐵在通過安檢時，因他帶了一罐瓶裝水被要求檢測，張某遂喝下自帶的瓶裝水，後安檢人員將其放行進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。