研究「六四」被針對？知名學者續簽被拒 遭香港中大解聘

香港中文大學解雇了一位研究大陸1989年天安門廣場血腥鎮壓事件的知名加拿大籍華裔學者，因為香港當局拒絕了她的簽證延期。

據香港中文大學歷史系網頁訊息，何曉清（Rowena He）是該校歷史系副教授，2014年曾出版關於「六四」天安門屠殺流亡者的著作《天安門流亡：中國民主抗爭的聲音》。

1989年6月4日，大陸政府命令軍隊鎮壓北京要求政治變革的和平示威運動，香港曾是大陸領土上唯一可以公開悼念1989年6月4日死難者的地方。

但隨著大陸加強控制，這個前英國殖民地的「六四」紀念活動已轉入地下。香港自2020年起禁止了此前每年舉行的維園燭光紀念晚會。

香港中文大學發言人向法新社證實，有關何曉清被「立即解聘」的報導是准確的。

中大發言人說，「非永久性居民的就業以持有有效簽證為條件」。

該發言人補充說：「簽證決定由香港入境事務處負責，中大無法影響簽證結果，也不了解個案的具體情況。」

香港入境事務處沒有立即回應置評請求。

據報導，何曉清於2019年在中大任教，並正在尋求簽證延期。

長年研究「六四」

她在多倫多大學獲得博士學位，曾在哈佛大學任教，開設「六四」研究課程。她目前在德克薩斯大學奧斯汀分校從事研究。據該網站訊息，她在大陸出生和長大。

對中共來說，討論天安門鎮壓事件是高度敏感的話題，而且大陸長期以來一直禁止紀念「六四」遇難者（據估計，遇難者超過1000人）。

2020年，北京對香港全面實施國安法。在此之前，這個金融中心城市發生了長達數月的大規模、有時甚至便隨著暴力的民主抗議活動。

隨後，香港當局逮捕了部分前香港支聯會成員、一年一度維園燭光紀念活動的組織者，大學校園裡的「國殤之柱」等「六四」紀念雕像也被移走。

（法新社）

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