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三星堆號主題客機 首航成功

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「三星堆號」首飛亮相。圖／本報四川德陽傳真
「三星堆號」首飛亮相。圖／本報四川德陽傳真

近日，在成都天府國際機場，一架滿載三星堆元素的飛機—首都航空JD5167「三星堆號」主題客機完成交付。飛機從杭州蕭山機場出發，順利抵達成都天府國際機場，標誌著「三星堆號」主題航班首航成功。

「三星堆號」主題客機由首都航空與四川德陽廣漢市三星堆博物館聯合打造，以A321飛機為載體，以三星堆文化元素為主要視覺形象，旨在打造一座移動的空中堆博物館，沉浸式展示三星堆文化底蘊、文創巧思、文旅魅力，向世界亮出三星堆文化名片。

「三星堆號」的設計理念源自三星堆文化中對天空的嚮往。機身整體以青銅色和黃色為主，以三星堆文物形象中青銅面具、飛翼、龍以及神樹上的太陽鳥為靈感，運用基本設計項目「點、線、面」以及黃金分割原理。「點」代表太陽鳥的眼睛，是焦點和關注的集中地；「線」象徵著翅膀的輪廓和飛翔的路徑；「面」則以黃金分割比例構圖，使設計更具吸引力和動態感。

除了機身上，「三星堆號」的客艙內也富含文趣巧思。無論是行李架還是座位上，滿飾太陽鳥、太陽輪、青銅神獸等三星堆文物元素，與機身外觀圖案遙相呼應。

據悉，「三星堆號」主要執行大陸各地至成都的航線，三星堆博物館的金牌講解團隊還將定期登機，以文物複刻教具展示、多媒體演示、文創品鑒體驗等方式，為遊客講述古蜀歷史和三星堆文化。

文物 博物館

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