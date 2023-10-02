陶瓷聯名IP 陸新文創藍海

「只此青綠」系列釉下五彩瓷，淡雅清新的色彩和手繪工藝讓人驚嘆；潮玩主題、IP聯名等陶瓷產品，讓遊客打卡關注；城市記憶、文旅景點，被「復刻」進瓷器。

新華社報導，2023湖南（醴陵）國際陶瓷產業博覽會，引入傳統文化、潮流文化等內涵，應用創新性表達方式做「活」陶瓷創意設計，正推動中國陶瓷「上新出圈」，開拓更廣闊的市場。

「這是我們新研發的產品，靈感來自王希孟的《千里江山圖》，突出青綠色調，通過人工作畫，造就只此青綠系列瓷器的獨特美感。」在醴陵尚方窯瓷業有限公司展區，造型典雅、繪有靈動山水畫卷的瓷器引人注目。

醴陵釉下五彩瓷是中國陶瓷的瑰寶之一。尚方窯銷售人員李格說，企業在成熟的釉下彩工藝基礎上，從經典詩、畫中挖掘靈感，通過手繪藝術實現「瓷畫融合」，讓釉下彩瓷器煥發新美感。

「傳統文化元素的引入，讓陶瓷產品擁有更廣闊的市場，也拓展了產品的價值空間。」李格介紹，尚方窯釉下彩陶瓷產品在互聯網上銷售火爆，2022年銷售額超過人民幣1000萬元。

除了從傳統文化中找尋靈感，不少瓷企還將目光瞄準潮流文化，迎合年輕一代的時尚化審美需求。

醴陵陶潤實業發展有限公司近年成立創意設計公司「陶潤會」，組建文創團隊，通過與博物館、奶茶品牌等IP聯名，推動陶瓷產品以更個性的方式「出圈」。