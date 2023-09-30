香江風情／月餅銷路差 萬聖節已火熱

中秋節這天，香港天文台說這是一八八四年以來最熱的一個中秋，日間酷熱，夜間未有秋風，與之相搭配的是香港中秋月餅「炒燶」了。然而中秋後另一節，即一年一度的萬聖節，卻意外的爆熱。

香港人無所不炒，說「炒燶」即炒糊了，通常指杪股、炒樓等這月投機中損手爛腳虧了錢，這回說月餅「炒燶」，不是月餅真的糊了，而是指月餅銷情不佳，沒有往年人們提月餅通街走的熱鬧，商家和一些試圖用餅券賺錢的個人，這回走了眼，賠了錢。

香港月餅質量好花樣多，這回「炒燶」，有人說是因大陸月餅襲港，影響了銷情，此說至少在街景上不合。月餅銷情不佳，據香港飲食業界人士的看法，一是香港疫後經濟沒恢復，港人消費熱情沒那麼高，別說餐廳酒樓，就是連鎖餅店，今年也沒有月餅的熱鬧；二是經濟明顯差過往年，商務客大減，香港餐務管理協會主席楊位醒認為，商務客減少訂購月餅送給客人，相關訂單減少三成；三是傳統月餅不思進取，新一代已沒有興趣，新派月餅還沒能跟上，行家說前些年的新派冰皮月餅，現在都銷情不佳。

月餅銷情不佳，不會影響港人中秋興致，港人傳統中秋三大動作，賞月、煲蠟、吃月餅，至少還有兩項可家人團聚一樂。然而還要逾月才到的另一節，即西洋鬼節萬聖節，卻出人意料地一早熱了起來。

香港的萬聖節熱鬧，迫近的那些天街上會有學生提著南瓜燈穿著扮鬼扮神的服裝去學校，今年則提早大熱。香港海洋公園每年都會推出萬聖節的「哈囉喂全園祭」，今年啟動禮放在中秋前一天開，持續到九月底，結果反應相當熱烈，海洋公園說，今年「哈囉喂規模」是疫情三年後規模最大、表演者等工作人員最多的一屆，上月底起售賣鬼屋套票的銷情理想，較去年有兩倍多增長，以香港本地客為主，十月初亦有四間公司包場遊玩。

香港海洋公園的「哈囉喂全園祭」，其實重點在其搭建的鬼屋，活動其中六間以「鬼校輪廻」為主題的鬼屋，若想玩齊所有景點，共要花九四八港元，仍有大批港人一早訂票，生怕錯過受到驚嚇。

香港萬聖節恐怖活動多姿多采，願花錢的可到蘭桂坊酒吧街去看來自各國的「鬼」；想省點錢又能清靜的，可去西營盤高街二號的「高街鬼屋」，那裡曾是二大戰時日軍刑場，後來被用作精神病院；旁邊佐治五世公園曾是亂葬崗，日夜都可去領略神祕氣氛，還可免費打卡。