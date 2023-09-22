世間僅有的建文年號文物 「投龍」成武當山鎮山之寶
明朝初年建文皇帝因靖難之變而下落不明，僅僅在位4年的他，幾乎所有帶建聞年號的文物都已不復存在，如今僅有一套道教專屬的「投龍」用具，藏於武當山博物館，也是武當山的「鎮山之寶」。
武當山是道教重要據點之一，現存的道觀有許多都是明代所興建，明代多位皇帝都有頒賜皇家的道教法物給武當山各宮觀，也曾遣使尋訪張三豐，並動用30萬人，歷時12年建成9宮、8觀、36庵堂、72岩廟、39橋、12亭等33座建築群，現今仍留有古建築53處。「武當山古建築群」在1994年整體入選聯合國世界文化遺產。
不過如今當地的神像、宗教文物絕大部分都被搬遷到武當山博物館中，許多道觀裡已經沒有任何歷史文物，所見的神像、香爐等皆為當代製品，據本報記者了解，有的道觀為了防止民眾燒香，還在新的香爐上面標示「珍貴文物、請勿使用」文字。因此武當山博物館雖小，卻能名列大陸國家二級博物館，館內擁有眾多大陸國家一級文物。
這些一級文物當中，與兩岸宗教交流密切相關的是一尊2014年曾經來台巡迴的銅鑄玄天上帝神像。這尊86公分高、製作於明代的神像平常都保存在博物館，唯有2014年從博物館特意「出山」前往台灣繞境25天，也創下武當山玄天上帝首度到台灣繞境的紀錄。
至於鎮館之寶，當屬一套明確帶有明朝建文元年（西元1399年）標記的道教「投龍」法物。所謂的「「投龍」」，即投金龍玉簡，是道教齋醮儀式中的一個重要程序，也是告文送達神靈的關鍵環節。
這組文物號稱是舉世僅有的帶「建文年號」珍寶。其於1982年由修築公路的民工在武當山紫霄宮前賜劍台發現，共分為三個部分：金龍、玉璧、山簡。山簡為青石，高28.5公分、寬7.2公分、厚0.7公分。背面豎刻的文字有150字，有確切的時間「建文元年歲次已卯正月壬申朔十五日丙戌」，描述了明代湘王朱柏在上元節於荊州太暉觀啟修普天大齋、遣周思禮到武當山投龍簡之事。不過，朱柏在這次投龍後沒多久，就遇到建文帝削藩，朱柏因恐懼而自焚。
這組罕有的文物1993年被前來考察的已故文物專家、大陸國務院顧問單士元稱之為武當山的「鎮山之寶」。
武當山近年來考古也持續有新的進展，2023年2月，考古人員公布在武當山五龍宮發現了一塊「水簡」（井中石刻），其記錄明代永樂皇帝朱棣敕命道教第四十四代天師張宇清在武當山舉行「金籙報恩延禧普度羅天大醮」的內容，並有雲篆「九河傾訖，鳥母群飛，蛟龍通道，水陌洞開，赤文玉書，驛龍風馳」。這是全中國目前發現的主持儀式人員身份等級最高的道教齋醮儀式，也是佐證武當山為明朝「皇室家廟」和舉行國家級祭祀典禮之處的重要實物。
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