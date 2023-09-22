快訊

明天不用補班啦！大樂透頭獎2.72億一注獨得 獎落「這縣市」

世間僅有的建文年號文物 「投龍」成武當山鎮山之寶

聯合報／ 特派記者廖士鋒／即時報導
武當山鎮山之寶「投龍」中的金龍，長11.32公分、寬4.5公分，重量15克，是明代建文元年的文物。（記者廖士鋒／攝影）
武當山鎮山之寶「投龍」中的金龍，長11.32公分、寬4.5公分，重量15克，是明代建文元年的文物。（記者廖士鋒／攝影）

明朝初年建文皇帝因靖難之變而下落不明，僅僅在位4年的他，幾乎所有帶建聞年號的文物都已不復存在，如今僅有一套道教專屬的「投龍」用具，藏於武當山博物館，也是武當山的「鎮山之寶」。

武當山是道教重要據點之一，現存的道觀有許多都是明代所興建，明代多位皇帝都有頒賜皇家的道教法物給武當山各宮觀，也曾遣使尋訪張三豐，並動用30萬人，歷時12年建成9宮、8觀、36庵堂、72岩廟、39橋、12亭等33座建築群，現今仍留有古建築53處。「武當山古建築群」在1994年整體入選聯合國世界文化遺產。

不過如今當地的神像、宗教文物絕大部分都被搬遷到武當山博物館中，許多道觀裡已經沒有任何歷史文物，所見的神像、香爐等皆為當代製品，據本報記者了解，有的道觀為了防止民眾燒香，還在新的香爐上面標示「珍貴文物、請勿使用」文字。因此武當山博物館雖小，卻能名列大陸國家二級博物館，館內擁有眾多大陸國家一級文物。

這些一級文物當中，與兩岸宗教交流密切相關的是一尊2014年曾經來台巡迴的銅鑄玄天上帝神像。這尊86公分高、製作於明代的神像平常都保存在博物館，唯有2014年從博物館特意「出山」前往台灣繞境25天，也創下武當山玄天上帝首度到台灣繞境的紀錄。

至於鎮館之寶，當屬一套明確帶有明朝建文元年（西元1399年）標記的道教「投龍」法物。所謂的「「投龍」」，即投金龍玉簡，是道教齋醮儀式中的一個重要程序，也是告文送達神靈的關鍵環節。

這組文物號稱是舉世僅有的帶「建文年號」珍寶。其於1982年由修築公路的民工在武當山紫霄宮前賜劍台發現，共分為三個部分：金龍、玉璧、山簡。山簡為青石，高28.5公分、寬7.2公分、厚0.7公分。背面豎刻的文字有150字，有確切的時間「建文元年歲次已卯正月壬申朔十五日丙戌」，描述了明代湘王朱柏在上元節於荊州太暉觀啟修普天大齋、遣周思禮到武當山投龍簡之事。不過，朱柏在這次投龍後沒多久，就遇到建文帝削藩，朱柏因恐懼而自焚。

這組罕有的文物1993年被前來考察的已故文物專家、大陸國務院顧問單士元稱之為武當山的「鎮山之寶」。

武當山近年來考古也持續有新的進展，2023年2月，考古人員公布在武當山五龍宮發現了一塊「水簡」（井中石刻），其記錄明代永樂皇帝朱棣敕命道教第四十四代天師張宇清在武當山舉行「金籙報恩延禧普度羅天大醮」的內容，並有雲篆「九河傾訖，鳥母群飛，蛟龍通道，水陌洞開，赤文玉書，驛龍風馳」。這是全中國目前發現的主持儀式人員身份等級最高的道教齋醮儀式，也是佐證武當山為明朝「皇室家廟」和舉行國家級祭祀典禮之處的重要實物。

武當山相傳是道教玄天上帝得道之地，在兩岸宗教交流當中具有相當的重要性。（記者廖士鋒／攝影）
武當山相傳是道教玄天上帝得道之地，在兩岸宗教交流當中具有相當的重要性。（記者廖士鋒／攝影）

文物 博物館 建築

延伸閱讀

日治時期文物遭竊…台中古物商損失250萬 警方鎖定犯嫌追緝

高中創舉！安平壺牽起跨海緣 大阪大學與南一中學術交流

藏在義大利麵的文物！警方在澳洲大學博物館發現失竊藝術品

博物館要拚影音行銷 網紅合作成出路

相關新聞

確保杭州亞運「安全」 鐵路二次安檢、酒店走道有監視器

杭州亞運即將舉行，安檢早已全面升級加嚴，包括鐵路二次安檢、境外人士入住酒店皆被複印證件，傳真到警局，以及酒店客房通道上安...

干貝乾驚現白色粉層 港女急問是否發黴要丟？ 網友解謎..我要！

干貝乾鮮美彈牙，一向深受華人喜愛而大手買進。有港女日前在網上詢問，指看到干貝乾有一層白色粉層，疑惑是否發黴，是否該丟棄。貼文引來多名網友留言解謎，紛紛笑指「不要給我，我幫忙處理」、「白色的是鹽份，可以不理或輕輕抹走再曬乾」，亦有過來人表示「曾經有一次老公看到冰箱啲干貝乾變成這樣！掉了下垃圾桶，氣死我」。

28歲女為減經痛連續4日用按摩器按腰腹 腿痛求醫竟揭腎臟挫裂

不少人會購買家用按摩器材舒緩肌肉疲勞，但不當使用卻可能引起嚴重後果。日前杭州1名28歲女子利用帶發熱功能的按摩儀按摩後腰及小腹，以舒緩痛經及小腹墜脹。她每天以最高強度按摩超過30分鐘，但連續使用4日後出現右腰酸脹，她誤以為是運動引起的肌肉酸痛，面增加按摩頻率，沒料數日後腰酸不但絲毫未減，反而開始出現腹痛、發燒，求醫始知是腎挫裂傷、包膜下出血。

手搖族小心了！35歲男上班突失明 醫揭「這習慣」讓血糖飆高

現代人經常每天喝一杯手搖，尤其天氣炎熱，更是離不開冰涼的含糖飲料。不過這類人可要小心了，中國大陸就有一名男子因為太愛喝飲料，血糖過高導致雙眼失明。

隱藏菜單？連鎖店米線吃出這東西香港男性崩潰 網友指好運：好東西

食物放入口前，還是多看一眼為好！近日網上傳出有香港男性到知名連鎖米線店用餐，結果發現碗中豬肉有1件連著豬，讓他大為驚詫，又表示從未遇到過。貼文引起網友熱議，有人笑指樓主好運氣「中『頭』獎」，更聳恿他大方品嘗，「好嘢嚟㗎，美味」、「人一世物一輩子什麼都試試看了」。

計程車奧客？司機批乘客放下行李後上車奉旨等人搬 貼照片公審被批小氣

任何職業都沒有貴賤之分，日前有計程車司機發文大呻於港島區接載1名態度欠佳乘客，指對方放下行李於車旁就先行上車，像是「老奉」覺得司機需要幫她搬行李。司機見狀感不滿，要求對方下車「自己搬」，更把畫面拍下發文公審。有網友指責計程車司機小題大做，「幫下手有多少難為你」，「我們是服務性行業，如果這關過不了不如轉行」，不過亦有留言力撐司機沒有義務，指法例沒有規定司機必須協助乘客搬行李，更質疑批評司機的線民：「司機閃到腰你負責任賠？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦