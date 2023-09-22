世間僅有的建文年號文物 「投龍」成武當山鎮山之寶

明朝初年建文皇帝因靖難之變而下落不明，僅僅在位4年的他，幾乎所有帶建聞年號的文物都已不復存在，如今僅有一套道教專屬的「投龍」用具，藏於武當山博物館，也是武當山的「鎮山之寶」。

武當山是道教重要據點之一，現存的道觀有許多都是明代所興建，明代多位皇帝都有頒賜皇家的道教法物給武當山各宮觀，也曾遣使尋訪張三豐，並動用30萬人，歷時12年建成9宮、8觀、36庵堂、72岩廟、39橋、12亭等33座建築群，現今仍留有古建築53處。「武當山古建築群」在1994年整體入選聯合國世界文化遺產。

不過如今當地的神像、宗教文物絕大部分都被搬遷到武當山博物館中，許多道觀裡已經沒有任何歷史文物，所見的神像、香爐等皆為當代製品，據本報記者了解，有的道觀為了防止民眾燒香，還在新的香爐上面標示「珍貴文物、請勿使用」文字。因此武當山博物館雖小，卻能名列大陸國家二級博物館，館內擁有眾多大陸國家一級文物。

這些一級文物當中，與兩岸宗教交流密切相關的是一尊2014年曾經來台巡迴的銅鑄玄天上帝神像。這尊86公分高、製作於明代的神像平常都保存在博物館，唯有2014年從博物館特意「出山」前往台灣繞境25天，也創下武當山玄天上帝首度到台灣繞境的紀錄。

至於鎮館之寶，當屬一套明確帶有明朝建文元年（西元1399年）標記的道教「投龍」法物。所謂的「「投龍」」，即投金龍玉簡，是道教齋醮儀式中的一個重要程序，也是告文送達神靈的關鍵環節。

這組文物號稱是舉世僅有的帶「建文年號」珍寶。其於1982年由修築公路的民工在武當山紫霄宮前賜劍台發現，共分為三個部分：金龍、玉璧、山簡。山簡為青石，高28.5公分、寬7.2公分、厚0.7公分。背面豎刻的文字有150字，有確切的時間「建文元年歲次已卯正月壬申朔十五日丙戌」，描述了明代湘王朱柏在上元節於荊州太暉觀啟修普天大齋、遣周思禮到武當山投龍簡之事。不過，朱柏在這次投龍後沒多久，就遇到建文帝削藩，朱柏因恐懼而自焚。

這組罕有的文物1993年被前來考察的已故文物專家、大陸國務院顧問單士元稱之為武當山的「鎮山之寶」。