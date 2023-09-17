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驚悚！男子健身房臥推 遭槓鈴壓頸致死

聯合報／ 大陸中心／即時報導

越來越多人會上健身房運動，但一不小心卻很容易發生意外。湖北武漢一名男子近日獨自上健身房，在臥推時選擇超過自己極限的重量，導致槓鈴直接壓在頸部。因現場沒有其他人在場，男子痛苦掙扎數分鐘後，最終不幸死亡。

由於男子有架設手機拍攝自己的訓練過程，因此這個恐怖的一幕也被全程錄下，影片這幾天在網上廣為流傳，也引發許多人關注在健身房運動的安全問題。

據湖北廣播電視台旗下媒體《湖北經視》與網易新聞等陸媒報導，影片顯示，該名男子當時正在進行自由臥推，兩邊槓片的重量為100公斤。

由於重量過重，男子臥推動作並未完成，槓鈴就直接掉下來壓在他胸口，隨後滾落至他的喉嚨處。男子多次試圖將槓鈴推開，但都沒有成功。報導稱，在網上搜索「健身意外」可以發現，近幾年類似事情時有發生。

武漢一家健身房店長程峰表示，如果沒有人在身邊，一旦自由臥推推得比較大重量，就容易把人壓著。還有自由深蹲，如果扛的重量較大，身體一下往前傾，也容易受傷。此外，自由硬拉，如果是新手，一上來就狂加重量，也容易導致椎間盤突出。

因此在進行重訓前，首先，必須先清楚自己的身體狀況，了解自己能承受的重量極限。其次、在做自由動作前，一定要設置好保護裝置。

程峰指出，在沒有人在一旁保護的情況下，應放一個保護桿，一旦槓鈴推不起來的話，可以放在桿子上，這樣就不至於直接壓到胸口或脖子。 此外，在做負重訓練時，尤其是大重量負重時，最好還是要有人在旁進行輔助。

程峰提醒，健身時切勿盲目追求重量，應循序漸進，根據個人情況逐步增加負重，不要超出自己的身體負荷，否則很容易受傷。

健身 多人 影片

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