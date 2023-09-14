騙財騙色！渣男自稱官二代同時交往30女、詐騙3千萬低劣手法曝光

這騙子是包裝得太好了嗎？中國海南1名男子聲稱自己是「官二代」、「富二代」、住豪宅開名車、身高184公分，同時和30多名女子交往，詐騙她們共逾700萬人民幣（下同，約新台幣31,081,865元）。有受害失婚女子向陸媒透露受騙細節，形容他很會偽裝，稱自己曾任特警受傷才被迫自力創業，她第4次去見面時，在飯店趁他酒醉查看手機才揭發事件。警方調查發現他穿增高鞋、名車也是租來，現涉嫌詐騙被立案調查，正尋找更多受害人及統計涉案總金額。

陸媒報導，海南海口男子梁某俊，為營造「有錢」人設，謊稱自己在某高檔社區持有別墅，而為假裝長得高大，穿「內增高10公分」增高鞋，邁巴赫（Maybach）豪華房車也是租來的。他同時和30多名女性交往，以戀愛各種名目向女友們借錢，甚至教唆借網貸，涉嫌詐騙被立案調查。海口警方正尋找更多受害人，涉案金額仍在進一步統計中。

事件由其中1名受害者揭發，38歲福建周姓女子（化姓）透露，以她所知目前有20名受害人報案，初步估計涉案金額逾700萬（約新台幣3100萬元），「我被騙了155萬元（約新台幣630萬元)」，還待在海口近半個月。

周女在金融公司工作，失婚的她在網路平台當直播主，去年8月，梁男入直播間和她互動，兩人快速發展成情侶。她形容梁男擅長偽裝，接觸時使用假名，說自己是「官二代」、「富二代」，不屑活在家人光環下，但不時會發送照片吹噓家庭背景，又稱自己以前當特警時執行任務受傷，母親反對他再做警察，他於是創業。

梁男又將自己扮成失婚男拉近關係，指前妻和孩子已搬去紐西蘭生活，目前他在海南仍有房子，打算將來結婚後，帶周女去紐西蘭重新生活。他以生意忙為由，叫周女到海口見面，帶周女到高檔社區指著別墅說是他家的房產，但母親正接待客人不方便進入。吃飯時，梁男還找來幾個「朋友」，吹噓他「產業多、人品好」。

有受害人透露和梁男間的對話，及轉帳給他的過程。（微博圖片）

周女放下戒心，梁男開始騙錢稱手上有「好項目」，利潤可觀，叫她轉50萬元（約新台幣200萬元）。她前後轉帳20多次，總金額達155萬元（約新台幣630萬元），其中20多萬元（約新台幣81萬元）是積蓄，其餘為貸款。

她每次追問「投資」收益時，梁男都會發脾氣，提結婚他又會以生意應酬多為由推掉。直至第4次去海口見面，她誤打誤撞走入高檔社區想上門查看，發現梁男說的門牌根本不存在，社區管理員查無此人，但梁男再將她連哄帶騙到飯店。

周女趁梁男喝醉回房時偷看其手機，竟然密碼都沒有，裡面各種訊息證實，原來有多達幾十名女子被梁男騙財騙色。從網購紀錄發現，他的手錶、項鍊、鞋等全部是幾百元的平價貨。她保持冷靜，拿走梁男手機去報警，途中用他的手機給幾十名受害人發資訊，說明事件，呼籲大家一起報警。她怕梁男追上，還特意去海口派出所，途中已有數名受害人聯絡。

受害女子年齡由20歲到50歲都有，部份人要抵押房子貸款。她發現，多名受害者在婚戀網站登記過個人資料，或在網上公開自己離異，估計梁男專向離異或想結婚的女性下手。

警方表示，梁男已將詐騙所得金錢幾乎花光，經常去酒吧、夜店，一晚就用十幾萬元，「十分享受被人前呼後擁的感覺」。

事件震撼網友，難理解如何同時和數十位女生交往加詐騙，「時間管理大師」、「一個個都想嫁富二代結果反被騙，我也納悶，怎麼能同時交往30呢？」。網友又提醒有錢人根本不需向女友借錢，「偶像劇少看，普通人的世界裡不會突然天降富婆富男的愛情」、「因為有些女性的要求，只有騙子才能答應」。

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文章授權轉載自《香港01》