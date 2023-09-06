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老翁過世留19份遺囑2女1孫女吵翻天　法官1原因判遺囑全無效

香港01／ 文‧喬納森
圖為遺囑示意圖。圖片來源/ingimage
圖為遺囑示意圖。圖片來源/ingimage

離世前寫下遺囑好好分配財產，是為了避免家人為爭奪遺產反目成仇，甚至對薄公堂。可是，上海有名8旬老翁卻因寫下太多遺囑，反引起家人爭產。原來老翁在去世前的4年間，先後寫下19份遺囑，分別向2名女兒及1名孫女，單獨向她們分配同一套房產，以致3人要打官司爭奪房子擁有權。

爭產案審訊期間，該些遺囑經筆迹專家鑑定，證實是出自老翁之手，但法官認為老翁是在患有阿茲海默症期間寫下，難以確定遺囑是他在頭腦清醒情況下所寫，故裁定所有遺囑均無法律效力。幸好2名女兒經過兩年纏訟後，最終決定和解，由沒有房產的次女獲得一半遺產，另一半則由大女兒及孫女繼承。

綜合陸媒報導，居於上海的8旬曹姓老翁，在2021年去世後，他的2名女兒展開爭產官司。事源老翁在2013年至2017年，4年間竟先後寫下19份遺囑，分別向2個女兒和1名孫女，各分配她們同一套房產，內容互相矛盾，最終引起混亂。而第1份遺囑的受益人，即老翁的次女，與長女及孫女產爭，次女認為自己的遺囑才是有效。

審訊期間，3位當事人對遺囑的真實性提出質疑，經筆跡專家鑑定後，法庭確認19份遺囑全是出自老翁之手。可是，法官同時發現老翁在立遺囑期間，出現行為能力受限情況，且曾須要由監護人代辦事情。法官其後走訪了老翁住過的2間養老中心，工作人員也確認老翁在此期間意識開始模糊。

法官因老翁患有阿茲海默症，難以確定他寫遺囑時具有民事上的行為能力，最終判所有遺囑全部無效，財產將按法定繼承順位來處理。

而事件纏訟長達2年，老翁的2名女兒和孫女近日達成終極和解，由沒擁有房產的次女繼承50%房產份額，並承擔遺產稅，而長女和孫女則分別各自繼承房子的25%份額，為這宗離奇爭產案畫上句號。

法官在此案中提醒市民，若家中有患病老人而想立遺囑，最好通過法院或者公證機關，先確認老人具有民事行為能力，再加上有第3方機構共同見證才去訂立遺囑，以免出現爭拗。

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文章授權轉載自《香港01》

遺囑 阿茲海默症 遺產

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